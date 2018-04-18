Контрольная закупка: бюджет может окупить вложения в поддержку санкционных компаний

Государственная поддержка отечественных компаний, оказавшихся под санкциями, может быть в одностороннем порядке только в краткосрочном периоде, но есть варианты, при которых эти вложения будут взаимовыгодными. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Денис Мантуров. Власти в своей контрсанкционной политике не будут принимать решений, которые могут нанести урон отечественному производителю или потребителю. Об этом заявил глава Минпромторга

"Для наших ответных мер в виде повышения таможенной пошлины между нашими странами ( США ) недостаточен товарооборот", — приводят "Известия" слова министра.

Мантуров также отметил, что ведомство может поддержать компании, попавшие под санкции США, с помощью централизованных закупок. «Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике и по автомобилям», — сказал глава Минпромторга.

Ранее о поддержке компаний заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

"Эта помощь направлена в первую очередь на сохранение производств, на сохранение рабочих мест. Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была, по мере возможности конечно, направлена на их дальнейший рост, а стало быть на сохранение нормальной жизни тех людей, которые на этих производствах работают", — сказал премьер.

Тактическая задача

Надо понимать, что эти санкции для компаний мера долгосрочная, и рассчитывать, что в краткосрочном периоде их деловые отношения будут восстановлены, не приходится, говорит Константин Ордов.

"При этом «закрома Родины» не бездонны, ограничены в условиях бюджетного дефицита. В краткосрочный период мы можем найти резервы для обеспечения финансовой устойчивости этих компаний, но это тактическая задача, а стратегически таких ресурсов — на долгий период — у нас не предусмотрено", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

В обмен на акции

Еще недавно эти крупные компании заявляли, что являются значимыми налогоплательщиками, формирующими доходную часть бюджета. Насколько быстро эта система может измениться, вопрос. Чудес не бывает. Если вы вчера были донорами, а теперь превратились в бенефициаров, кто тогда будет формировать ту самую доходную часть, задается вопросом Ордов.

Впрочем, поддержка компаний, попавших в санкционные списки, может быть взаимовыгодной. Каким образом? «Например, государственное финансирование этих санкционных компаний вести в обмен на акции в компаниях. В дальнейшем эти акции, как только компания восстановится за счет госсредств, будут автоматически проданы и бюджет вернет вложенное», — поясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня».