«Здесь нет места необдуманным решениям»: как инвестировать в криптостартапы и не прогореть

Как я дошел до такой жизни Технологическими стартапами я занимаюсь достаточно давно, начало было положено во время обучения в Калифорнийском университете в 90-е. Тогда я и мои товарищи видели, как быстро эволюционирует сфера технобизнеса. Стартап, появившийся только вчера, за несколько месяцев становился публичной компанией и приносил своим основателям значительные средства.

Мы с однокурсником решили сделать собственный стартап, для чего привлекли еще одного знакомого программиста. Создали проект, развили его и затем продали за несколько месяцев до краха рынка интернет-компаний в 2000 году.

На удивление все получилось. Хотя больших денег мы не заработали, но дух предпринимательства поселился во мне и никуда не ушел до сих пор. Криптовалютами я начал заниматься в 2014 году, тогда стал одним из сооснователей и директором компании, разрабатывающей трейдинговых ботов. Она же создавала аналитические инструменты для биткоин-рынка. В ходе работы мне удалось познакомиться со многими значительными игроками криптоиндустрии. В проекты некоторых из них я вкладывал средства, кто-то из новых знакомых становился моим собственным клиентом в юридической фирме Velton Zegelman. Так все и завертелось.

Как я определяю перспективность криптопроекта Традиционные вложения и криптоинвестиции во многом похожи, но есть и отличия. Так, волатильность и ликвидность криптовалют, токенов, выше, чем обычных ценных бумаг. Кроме того, у криптовалютных стартапов прибыльность может быть гораздо больше, чем у обычных компаний. «Выстреливают» далеко не все, но это нормально и в венчурной практике. На мой взгляд, если продаются 3 из 10 проектов — это хороший показатель. Главное, что бы те, которые продались, показали доходность по всему портфелю и вернули весь объем инвестиций с прибылью. У меня нет определенного направления для инвестиций или специализации в конкретной отрасли. Меня больше интересует возможность помочь проекту своими связями и его востребованность на рынке. Если у стартапа есть идея, перспектива, надежная бизнес-модель, то он может быть любой направленности.

Что касается продолжительности ожидания «обратной связи», то есть прибыли, то я работаю и с краткосрочными, и с долгосрочными проектами. Деньги приносят и те, и другие, просто в каждом конкретном случае необходимо обращать внимание на определенные аспекты предлагаемых основателями криптостартапов идей.

При оценке проекта я основываюсь на знаниях и опыте, накопленных за время работы. Часто привлекаю сторонних консультантов для оценки технологии. Интуиции тоже стоит доверять — для инвестора наличие «шестого чувства» очень важное качество. Перспективность проектов определяю по таким критериям:

Наличие понятной и реалистичной бизнес-модели.

Наличие существующей и серьезной масштабируемой блокчейн-технологии.

Известность и успешность команды, ведущей проект и отдельных ее участников.

Криптопроекты хороши тем, что в них можно вкладывать относительно небольшие суммы. Я так и поступаю — инвестирую $25-$50 тысяч в разные стартапы. Компании ищу либо сам, либо через знакомых. Еще я использую непрямые инвестиции, предоставляя стартапу необходимые связи, давая советы, помогая юридическими услугами через собственную фирму, а далее — знакомлю его с инвесторами, которые вкладывают уже финансовые ресурсы. Замечу, что сейчас на рынке криптостартапов мало агрессивных инвесторов. В большинстве случаев предприниматели ждут момента, когда текущая сильная волатильность рынка закончится и наступит период затишья, а возможно, и роста.

Немного кейсов Провал проекта Ситуаций, когда интуиция помогала сохранить мне деньги, и я в последний момент принимал решение не инвестировать, было довольно много. Одна из них случилась с проектом из тревел-индустрии. Первое впечатление о нем было хорошим. Казалось, у них есть выручка, интересный метод продвижения и технология, CEO очень убедительно продавал. Но почему-то у меня были сомнения. Все казалось слишком красиво, при этом понимания, как проект будет двигаться вперед, особо не было. Команда больше уделяла времени фандрайзингу и выступлениям, чем развитию бизнеса.

Тогда я взял паузу на 1-2 месяца, решил повременить. Было явное впечатление, что все заняты поездками на конференции, а продуктом не занимается никто. Через 2-3 месяца я попросил новые метрики, и они оказались такими же, какими были изначально. Проект не рос, продаж было мало. Через год он закрылся. Я знаю нескольких инвесторов, которые потеряли там деньги.

Вывод здесь простой: проект может быть привлекательным, его «вывеска» — блистать. Но правильно говорят, что «не все то золото, что блестит». Здесь нет места необдуманным решениям.

Успешные вложения Все проекты, которые «выстрелили» после того, как я вложил в них средства, соответствовали следующим «трем китам» успешности:

Сильная команда

Понятная бизнес-модель

Прототип и реализация

Собственно, это классические венчурные критерии отбора, применимые как к обычным инвестициям, так и к вложениям средств в криптопроекты. Могу назвать компании, инвестиции в которые оказались для меня оправданными. Это, в частности, ShapeShift (криптобиржа для бизнес-пользователей), Protocol Labs (продукт Filecoin для хранения данных на блокчейне) и Cindicator (аналитический сервис). В качестве примера распишу, почему решил вложиться в Cindicator. Стартап занимается предиктивной аналитикой, используя «мудрость толпы». Он собирает мнения тысяч экспертов относительно вопроса, поставленного клиентом компании (например, насколько сильно вырастет курс биткоина в ближайшие два месяца), обрабатывает ответы при помощи многослойной нейросети и дает список наиболее релевантных прогнозов, проранжированных по степени вероятности. Я инвестировал средства в этот проект потому, что:

Представители его команды были уже ранее известны мне как специалисты в сфере нейросетей и машинного обучения.

У Cindicator была вполне реалистичная бизнес-модель.

Модель была частично реализована, компания зарабатывала деньги к моменту вложения средств в нее.

Благодаря идее и удачной ее реализации стартап смог привлечь $15 миллионов в ходе закрытого токенсейла. Инвесторов привлекали два момента — сама технология, ее востребованность и токен.

К сожалению, таких стартапов очень немного. Фактически, почти все проекты, выходящие на ICO, не соответствуют заявленным выше критериям. Часто бывает, что при поиске информации о команде очередного «убийцы Uber» Google не находит ничего об основателе проекта, кроме личных фото c отдыха.

Качественные проекты занимают, по моим оценкам, менее 15% рынка. Остальные — либо чистой воды скам, либо же стартапы, созданные ребятами с горящими глазами и сердцами, иногда неплохими идеями, но с полным отсутствием опыта и понимания индустрии.

В чем разница между криптостартапами в России США Я работаю сразу на двух «фронтах» — в Москве Сан-Франциско . За несколько лет у меня сформировалась четкое понимание того, в чем разница между криптостартапами и инвесторами там и здесь. Основное — в США гораздо меньше внимания уделяют ICO как конечной цели. Больше — развитию самого бизнеса, где финансирование — это средство а не самоцель. В Сан-Франциско нетворкинг — неотъемлемая и очень важная часть работы.

В то же время профессионалов по криптовалютам здесь не так и много. Криптоинвесторами за океаном становятся, по моим наблюдениям, преимущественно венчурные инвесторы, давно и долго работающие на традиционном рынке.

Что касается России, то здесь все немного иначе. Во-первых, предприниматели фокусируются на ICO, надеясь собрать хардкап. Для многих отечественных стартапов получение прибыли, развитие компании — нечто второстепенное. В первую очередь все силы пускаются на привлечение средств, часто без особого понимания что делать дальше. Не все работают именно так, но я бы сказал, что это почти традиционная для России схема. Инвесторами в России становятся как венчурные инвесторы, так и люди со стороны, кто интересуется новыми для себя возможностями. В Москве есть большое количество профессионалов, разбирающихся в блокчейне и криптовалютах. Наверное, больше, чем в Сан-Франциско.

Немного рекомендаций для криптоинвесторов Я хотел бы дать несколько советов тем, кто планирует плотно заняться криптоинвестициями:

Обязательно обращайте внимание на «фундамент» стартапа, то есть на его бизнес-модель и предлагаемые принципы работы. Если в текущей экономической ситуации в ближайшие год или два проект нереализуем, то слишком амбициозно думать, что ситуация поменяется под бизнес-модель, а не наоборот.

Доверяйте своей интуиции и опыту — не вкладывайте средства в компании, которые кажутся вам хотя бы немного подозрительными, или представители команды которых вам почему-то не нравятся.

Выждите некоторое время перед тем, как вкладываться. Помните — «держи голову в холоде». Это как раз о предпринимателях;

Обращайте внимание на особенности ведения бизнеса в той стране, в которой вы планируете заняться инвестициями. Проект может быть успешным в одной стране и провальным — в другой.

Тщательно изучите технологию, которая будет основной для вашего проекта. За красивыми словами, описывающими идею некоего проекта, может скрываться пустота.

В 2018 году стоит больше внимания обращать на действия институциональных игроков — они постепенно заходят на криптовалютный рынок и начинают вкладывать средства, хотя и действуют осторожно.

Напоследок скажу, что не стоит бояться волатильности. Криптовалюты и блокчейн будут развиваться в любом случае, так что и рынок будет расти. Мы находимся в начале интересного и долгого пути вперед к глобальному широкому внедрению блокчейн-технологий и токенизации.