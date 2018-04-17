Беспилотники и каршеринг электросамокатов представят на форуме в Москве

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Беспилотники, электросамокаты, умная система парковки и инновационные заправки будут представлены на XII Международном навигационном форуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе НП «ГЛОНАСС».

Форум пройдет 24-25 апреля в «Экспоцентре» в рамках Российской недели высоких технологий. Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством недели. Участники навигационного форума познакомятся с разработками и решениями на основе ГЛОНАСС/GPS для сфер розничной торговли, транспортной логистики, страховой телематики, промышленности, строительства, сельского хозяйства и геодезии.

Новые бизнес-модели, беспилотники, цифровые технологии и «Автонет 2.0» станут главной темой пленарной дискуссии форума. Российская венчурная компания совместно с НП «ГЛОНАСС» представят высокотехнологичные проекты на стенде «Автонет», в их числе — беспилотный транспорт RoboCV для эффективной работы складов, платформа для микротранспорта последней мили «Самокат шэринг», система автоматизации парковки «Паркоматика», подключенный автомобиль Лаборатории умного вождения, а также электромобиль и электрозаправку от Electro City.

Не останутся без внимания и вопросы нормативной базы — в рамках секции «Автонет» планируется обсудить недавно принятую правительством РФ дорожную карту совершенствования законодательства и устранения административных барьеров. До 2035 года она должна обеспечить реализацию условий для развития умного транспорта, а также стимулировать вывод на рынок новых продуктов и создать условия для использования автомобилей с высокой степенью автоматизации.

"Благодаря новым технологиям и росту масштабов рынка произошло снижение стоимости навигационного оборудования и решений, что сделало их доступным для новых категорий потребителей — начался экспоненциальный рост рынка и его сегментация: навигационные чипы, оборудование, системы, решения и услуги", — приводятся в сообщении слова президента НП «ГЛОНАСС», соруководителя НТИ «Автонет» Александра Гурко

"Одновременное использование устройствами спутникового позиционирования данных сразу от GPS и ГЛОНАСС уже сейчас позволяет добиваться повышения точности координат примерно на 20% и обеспечивать ошибку позиционирования менее пяти метров", — отмечают также в пресс-службе НП «ГЛОНАСС».