Отмыли «наше все». Пушкину устроили холодный душ

И чтобы ни следа от прошедшей зимней спячки! — сотрудники «Автомобильных дорог» в центре столицы приводят в порядок достопримечательности. Среди первых — гений русской литературы.

Четырех человек в бригаде достаточно, чтобы Александр Сергеевич засиял. Памятник Пушкину отмыли сотрудники государственного бюджетного учреждения. Во вторник, 17 апреля, за полчаса монумент поэту стал как новенький.

Сонные голуби — главные виновники загрязнения памятников — разлетаются, как только на Пушкинской площади появляются подъемная машина и трактор с бочонком воды. Рабочие в ярко оранжевых жилетах и касках готовятся к тому, чтобы отмыть «наше все».

— Александра Сергеевича чистим два раза в год — весной и осенью. Самое сложное — отмыть складки на одежде, плечи, глаза, — говорит заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Центрального административного округа по содержанию объектов и зеленых насаждений Сергей Шеянов.

Чистая вода и специальное моющее средство, деревянная швабра с длинной ручкой и зеленой щетиной — рецепт чистоты Пушкина очень прост. Нужно взять десять граммов раствора на литр воды и как следует намылить его плащ, кудри и бакенбарды. Затем еще раз полить из шланга всю фигуру поэта. Всего же на монумент литературного гения уходит до ста литров жидкости и от 20 до 30 минут времени. Все работы согласованы с Мосгорнаследием.

— Всего на балансе «Автомобильных дорог» в центре Москвы находится 174 памятника, — отмечает Сергей Шеянов. — Каждый из них является значимым для нас.

Среди тех монументов, которые ждут освежающего душа от ГБУ «Автомобильные дороги», — памятник летчикам дальней авиации. Расположен он в сквере Девичьего поля.

— Открыли монумент в прошлом году, — напомнил он.

В этом году, как и в предыдущие, первыми помоют монументы в центре столицы, прежде всего — в пределах Бульварного и Садового кольца. Затем работы перенесут в другие округа города.

— Срок завершения работ — 20 апреля, — заявил Сергей Шеянов. — В ходе предстоящего субботника подведем итоги по благоустройству столичного центра.

Всего московские памятники отмывают четыре бригады. Кроме того, сотрудники «Автомобильных дорог» отремонтируют уличные ограждения, подправят городскую мебель, обновят газоны, окрасят скамейки и урны.

— Всего предстоит покрасить около 20 тысяч скамеек в центре города, — рассказал он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков , заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— В эту субботу мы встретимся с москвичами на уборке нашей любимой столицы. Мы приглашаем всех желающих на очистку Москвы после зимы. В выходной проведем уборку парков и озелененных территорий. Присоединиться к субботникам можно на любом этапе. Информацию о мероприятиях в каждом районе можно найти на сайтах префектур и управ, в районных средствах массовой информации и на стендах многоквартирных домов. Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы.

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