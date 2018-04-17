Депутаты сократят убытки бизнесу

Три министерства и антимонопольщики поддержали запрет продуктовым магазинам возвращать нераспроданный товар поставщикам, сообщают «Известия»

Ранее с предложением внести данные поправки в закон о торговле выступили несколько депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой . По их мнению, возврат поставщикам нераспроданного и уже просроченного товара дискримирует производителей и приносит им миллиардные убытки.

Ведомства поддержали поправки, однако лишь при условии, что проект будет доработан.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли изданию сообщили, что принятие поправок вынудит торговцев сократить закупки, а в Российской гильдии пекарей и кондитеров полагают, что они могут увеличить наценку на товары, «чтобы снизить свои риски».