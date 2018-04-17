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Депутаты сократят убытки бизнесу
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Депутаты сократят убытки бизнесу 

Рамблер 25 минут назад
Три министерства и антимонопольщики поддержали запрет продуктовым магазинам возвращать нераспроданный товар поставщикам, сообщают «Известия».
По информации издания, министерства сельского хозяйства, финансов и экономического развития, а также Федеральная антимонопольная служба положительно отозвались на соответствующую инициативу.
Ранее с предложением внести данные поправки в закон о торговле выступили несколько депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой. По их мнению, возврат поставщикам нераспроданного и уже просроченного товара дискримирует производителей и приносит им миллиардные убытки.
Ведомства поддержали поправки, однако лишь при условии, что проект будет доработан.
Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли изданию сообщили, что принятие поправок вынудит торговцев сократить закупки, а в Российской гильдии пекарей и кондитеров полагают, что они могут увеличить наценку на товары, «чтобы снизить свои риски».
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