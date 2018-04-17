Ещё
Власти Еврейской автономной области (ЕАО) предложат Минтрансу РФ реконструировать смешанный пункт пропуска Пашково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) предложат Минтрансу РФ реконструировать смешанный пункт пропуска Пашково 

РЖД-Партнер 21 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщил начальник отдела по администрированию Хабаровского филиала ФГКУ Росгранстрой Олег Гвордыченко, реконструкция подразумевает открытие в пункте пропуска модуля грузового и пассажирского сообщения с созданием двухполосного движения на въезд и на выезд. При этом в развитии перехода заинтересован потенциальный частный инвестор. В числе его планов — создание логистического центра. Через Пашково может активно экспортироваться продукция горнодобывающей промышленности, пиломатериалы, продовольствие и другие товары, произведенные как в ЕАО, так и в других регионах Дальнего Востока. Импорт предполагает традиционно ввозимую из КНР номенклатуру грузов, в том числе технику и оборудование.
Как отметил губернатор ЕАО Александр Левинталь, учитывая близость железной дороги и соседство с густонаселенной китайской провинцией Хэйлунцзян, открытие обновленного перехода может способствовать активизации международных экономических и туристических связей. По его словам, необходимо тщательно проработать экономическое обоснование работы пункта пропуска Пашково, оценить грузо— и пассажиропотоки, продумать логистические схемы.
РЖД-Партнер: последние новости
Красноярский край и РЖД совместно модернизируют участок Транссибирской магистрали РЖД Логистика анонсирует подписание четырех бизнес-соглашений в рамках выставки TransRussia/TransLogistica Компания Aviointeriors превратит пассажиров в ковбоев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю72
В Совфеде оценили призыв к России от G7110
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»253
Кто взорвет Сирию45
Крымский мост потроллил Украину41
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение