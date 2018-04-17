Власти Еврейской автономной области (ЕАО) предложат Минтрансу РФ реконструировать смешанный пункт пропуска Пашково 

Как сообщил начальник отдела по администрированию Хабаровского филиала ФГКУ Росгранстрой Олег Гвордыченко, реконструкция подразумевает открытие в пункте пропуска модуля грузового и пассажирского сообщения с созданием двухполосного движения на въезд и на выезд. При этом в развитии перехода заинтересован потенциальный частный инвестор. В числе его планов — создание логистического центра. Через Пашково может активно экспортироваться продукция горнодобывающей промышленности, пиломатериалы, продовольствие и другие товары, произведенные как в ЕАО, так и в других регионах Дальнего Востока. Импорт предполагает традиционно ввозимую из КНР номенклатуру грузов, в том числе технику и оборудование.
Как отметил губернатор ЕАО Александр Левинталь, учитывая близость железной дороги и соседство с густонаселенной китайской провинцией Хэйлунцзян, открытие обновленного перехода может способствовать активизации международных экономических и туристических связей. По его словам, необходимо тщательно проработать экономическое обоснование работы пункта пропуска Пашково, оценить грузо— и пассажиропотоки, продумать логистические схемы.