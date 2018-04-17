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В ГП заявили об отсутствии нарушений при задержании Керимова во Франции
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В ГП заявили об отсутствии нарушений при задержании Керимова во Франции 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В процессе по делу задержанного во Франции Сулеймана Керимова не было допущено нарушений процессуальных норм, сказал на совместном заседании конституционного комитета и комитета по обороне в Совете Федерации заместитель генерального прокурора Саак Карапетян.
"Мы с самого начала вмешивались в этот процесс, поскольку у нас довольно неплохие отношения (с Францией). И я встречался с генеральным прокурором Прованса по этому вопросу, и я нарушений его процессуальных прав на этом этапе как бы не вижу", — сказал Карапетян.
Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.
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