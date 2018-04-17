Что известно о российских ЧВК

Для СМИ и рядовых граждан частные военные компании (ЧВК) это в первую очередь частная армия, работающая либо на серьёзные глобальные корпорации, либо на государства и часто ассоциируется в понятием «наёмничество».

Понятие ЧВК возникло в США и связано с деятельностью групп профессионалов военного дела, вышедших в отставку американских военных в различных горячих точках. В США долгое время скрывали явную военную активность таких компаний, но, в конце концов, тайное стало явным, хотя бы, потому что в штатах существует соответствующее законодательное обеспечение их деятельности.

Обсуждая российские ЧВК, журналисты указывают в первую очередь на так называемую неформальную «группу Вагнера», существование которой доказать на сто процентов проблематично.

В реальности, несмотря на отсутствие соответствующего законодательства в России , у нас работает целый ряд компаний, формальных и неформальных охранных структур, которые вполне чётко попадают под расширенное определение ЧВК. В этих рамках они могут выполнять как функции военных структур, так и заниматься исключительно охранной деятельностью в интересах заказчика.

Несуществующие частные армии

Наиболее часто без неопровержимых доказательств в СМИ и социальных сетях приводят данные о «группе Вагнера», которая представляет собой именно небольшую неформальную армию с целым спектром вооружений, явно не нужных классической охранной структуре.

Эта группа, якобы, то ли в интересах российского государства, то ли в интересах приближенных к власти частных структур, выполняла операции в ходе конфликта на Донбассе и сейчас фактически воюет в Сирии

Естественно, с точки зрения реального подтверждения фактов, само существование подобного подразделения недоказуемо, тем более, если оно выполняет задачи в интересах государства (на это указывают все источники, пишущие о ней).

Такие структуры, если и существуют, функционирует в режиме строгой секретности и вполне сопоставимы по своей сути с различными спецподразделениями военных и разведывательных ведомств, осуществлявших секретные операции по всему миру в годы Холодной войны. Однако достоверно признано, что различные российские добровольцы, ветераны войны на Донбассе и вооруженных конфликтов последних десятилетий с участием России действительно присутствуют в Сирии, хотя и в частном порядке.

И в официальной версии, об отдельных бойцах-добровольцах, и в неофициальной, о неформальных ЧВК, выполняющих работу российских военных ведомств, и речи не идет о наёмничестве. Часто оппозиционная пресса, противореча самой себе, пишет о том, что бойцы этих структур работают в «интересах Кремля» и являются наёмниками.

Кого берут

Как бы ни относилась пресса к «интересам Кремля» в Сирии или на Донбассе, трудно назвать этих людей классическими наёмниками. В большинстве своем, даже те, кто пишет о ЧВК «Вагнера» указывают, что сюда осуществляется очень строгий отбор, в том числе с проверкой лояльности России и прошлого кандидата.

Уголовникам, отморозкам, наркоманам и алкоголикам туда явно не попасть. Отбирают туда, по словам всех источников, только профессиональных бойцов с боевым опытом (естественно на стороне России). В основном речь идет о ветеранах войны в Чечне

Часто указывают на то, что костяк этих групп это мужчины возрастом за 30 лет, в основном из Сибири, с Урала, иногда здесь встречаются и представители казачества. Четко показан принцип жестокого профессионального и в какой-то степени идеологического отбора.

Если признать существование «группы Вагнера», то речь пойдёт о том, что добровольно и за деньги, но люди, ранее послужившие стране, продолжают это делать уже в частном порядке.

Афганистане. Показательно, что никаких сообщений о жестоком обращении с мирным населением этой и других структур — нет и быть не может. Даже из описания оппозиционно настроенных журналистов, мы видим структуры, радикально отличающиеся от наёмников французского Иностранного легиона или американских ЧВК, печально известными убийствами мирных жителей в Ираке

Охранные и военно-патриотические структуры

Помимо таких неформальных армейских групп, о существовании которых рядовому гражданину остается только гадать, существуют в России вполне реальные охранные структуры, которые не скрывают о своем существовании.

И некоторые, такие, как например, «РСБ-Групп» напрямую называют себя ЧВК. Эта компания, прямо указывает, что наёмничеством не занимается и если когда-либо примет участие в боевых действиях, то только с санкции и с законодательного разрешения российского государства.

«РСБ-Групп» является официальным партнёром ООН в России и представляет собой серьёзную высококвалифицированную охранную структуру, работающую, в том числе за рубежом. Её сотрудники охраняют людей, грузы и объекты частных заказчиков на суше и на море в не самых спокойных регионах мира. Также, эта компания оказывает целый спектр услуг по обучению, консалтингу, техническому сопровождению. Официально известно об охранной работе этой структуры в Ираке.

Схожей по сути, но менее публичной является Moran Security Group. Компания, судя по всему, сосредоточена больше на охране грузов на море и имеет собственный военно-морской учебный центр в Санкт-Петербурге

Достаточно известной в публичном поле является деятельность РОО «E. N. O. T. CORP», возникновение которой связано с военными действиями на Донбассе. Организация существует в формате российской общественной организации, в публичном поле больше сосредоточена на военно-патриотическом воспитании и информационной работе в интересах России и Новороссии.

Это не классическая охранная или военная компания, а, скорее, организационная структура структура для информационной войны, но состоящая во многом из ветеранов боевых действий.

Часто при перечислении российских ЧВК указывают и различные казачьи формирования. В частности, охранную структуру Cossacks, которая находится под контролем российского государства.

Не наёмники

Журналистами и аналитиками часто называются и другие компании и подразделения, в основном, охранного типа, состоящие из выходцев с военной службы и из специальных служб. Однако о них еще меньше достоверной информации.

Проблема российских охранных структур, явных или потенциальных ЧВК, в том, что деятельность именно частных военных компаний, фактически не урегулирована законодательством. Обсуждая эту тему, остается ссылаться либо на слухи и анонимные источники, инсайды, либо на компании, которые в открытую признают себя ЧВК, однако, на деле являются именно высокопрофессиональными охранными предприятиями международного уровня.

Совершенно точно можно сказать, что деятельность всех, как формальных, так и неформальных структур подобного типа, так или иначе контролируется государством и никак не связана с историей классического наёмничества и использования таких групп любыми заказчиками в каких-то тёмных, антигосударственных, преступных целях.

Из тех неофициальных данных, что присутствуют в публичном пространстве, помимо участия российских «ЧВК» в конфликтах на Донбассе или в Сирии, известно о выполнении ими охранных функций для защиты судов от сомалийских пиратов, по защите предприятий и работников российских компаний за рубежом.