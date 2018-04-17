Как Кутузов заключил сделку в гареме

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов известен всему миру. Жизненный путь этого славного полководца, совершившего первые победы в царствование Екатерины II под командованием великого Суворова, и ставшего победителем Наполеона, изучен досконально. Однако, есть в биографии Михаила Илларионовича и малоизвестные широкой публике факты.

Дата рождения

Оказывается, мы сегодня не знаем толком, когда же родился великий полководец. Формулярные списки и частные письма указывают год рождения 1747, а высеченная на могиле дата смерти — 1745 год.

Михаил Илларионович был не первым славным воином, который прославил род Голенищевых-Кутузовых. Родословное древо рода начинается со славного Гаврилы Олексича — сподвижника Александра Невского , который известен, как участник Невской битвы.

Отец фельдмаршала Кутузова был военным инженером, служил при Петре I. Это он спроектировал Екатерининский канал в Санкт-Петербурге , который мы сегодня называем каналом Грибоедова. Строительство этого канала было вызвано необходимостью предотвращать разливы Невы или хотя бы смягчать их последствия.

Ранение в глаз

Сегодня все знают, что реальный Кутузов в отличии от артистов, которые играют его в кино, никогда не носил черной повязки. Однако, в глаз он был ранен, и это ранение — одна из самых невероятных страниц его биографии. Глаз Кутузов потерял в сражении под деревней Шумы, в ходе русско-турецкой войны в 1774 году.

Пуля пробила левый висок, прошла насквозь носоглотку и вышла с другой стороны, выбив правый глаз, и не задев мозг. Глаз Кутузов потерял, но ранение в лицо не только не убило, но и не обезобразило его. Спустя 13 лет, под Очаковым, Кутузов опять получил ранение в лицо. Ему выбило несколько зубов. И, наконец, под Аустерлицем, в 1805 году, Кутузов был вновь ранен в лицо, но на сей раз совсем не опасно.

Учитель и дипломат

Михаил Илларионович был не только великим полководцем, но и учителем математики и дипломатом. Обучаясь в Дворянской артиллерийской и инженерной школе, молодой Кутузов продемонстрировал такие способности к математике, что после ее окончания был оставлен преподавателем, и какое-то время наставлял юношество в математике и геометрии.

Гибкий ум Кутузова, его умение договариваться с людьми и находить компромиссы и нужные аргументы сделали его так же удачливым дипломатом. Именно Михаилу Илларионовичу принадлежит заслуга благоприятного для России завершения дипломатических переговоров с Турцией

Кутузов — «главный евнух» русского двора

Михаил Илларионович Кутузов стал едва ли не единственным человеком, который побывал в гареме турецкого султана и остался в живых.

Это было во время дипломатической миссии в Стамбул 1793 года, которую он возглавил по распоряжению Екатерины II. Речь шла о дипломатическом утверждении перехода Крыма к России, а так же об открытии проливов Босфор и Дарданеллы для русского флота. Задача была непростая. Если с утратой Крыма Турции пришлось бы смириться в любом случае, то об открытии проливов договориться было чрезвычайно непросто. Турция чувствовала себя хозяйкой на Черном море.

Кутузов начал миссию с того, что как следует изучил турецкий язык. В путь он двинулся неспешно, ехал медленно, с частыми остановками, ссылаясь на ранение, и пользуясь любой возможностью собрать информацию о дворе султана Селима III и его армии. Не зря Суворов говорил о своем талантливом подчиненном: «Ой, умен, ой, хитер! Никто его не обманет!».

В Константинополе Кутузов убедился в том, что миссия относительно проливов практически невыполнима. Как сказал один из царедворцев: «Русскому дипломату проще попасть в гарем султана, чем открыть для русских кораблей проливы». Возможно, именно эта фраза навела Кутузова на мысль. Он знал, что любимая наложница султана Михри-шах, мать наследника, имеет большое влияние на Селима. С ней-то и решился на встречу Кутузов.

При помощи интриг, подкупа и разнообразных уловок, он сумел попасть в сад султанского гарема, где его встретили три прекрасные женщины: сама Михри-шах, Нахши-диль — любимая супруга покойного султана, отца нынешнего правителя, которая была другом и советчиком Селима и Хадиджа-ханум — дочь султана Селима и Михри-шах. Кутузов разговаривал с прекрасными гуриями, как и подобает, опустив глаза, однако успел заметить пышность и изящество их одеяний.

Про Нахши-диль, урожденную француженку, светлые волосы которой были усыпаны бриллиантами, он говорил, что ему показалось, что ее косы были покрыты росой. Все три дамы были отлично образованы, умны и быстро поняли, какие выгоды несет Турции торговый союз с Россией. Михри-шах обещала повлиять на супруга и обещание выполнила: все требования России, включая свободный проход через проливы, были удовлетворены.

Не обошлось без скандала. Строго говоря, чужеземца, который смог проникнуть в гарем султана, следовало казнить. Положение спас начальник охраны гарема, который пропустил дипломата в сад за колоссальную мзду. Он заявил, что Кутузов — главный евнух двора Екатерины II. Селим сделал вид, что поверил.

Михаил Илларионович говорил потом: «Дипломатическая кариера сколь ни плутовата, но, ей богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать как надобно…»

Главное поражение Кутузова

Одно из немногих, и самое громкое поражение Михаила Илларионовича Кутузова — в битве при Аустерлице. Известно, что Кутузов был против того, чтобы дать сражение Наполеону именно в этом месте. Он предлагал отступить, дожидаясь подхода резервов, но Александр I и его союзник австрийский император Франц II настаивали на наступлении.

Кутузов подчинился. И союзные войска были разгромлены Наполеоном. Это стало причиной опалы Кутузова. Впрочем, император Александр I со временем одумался, понял свою ошибку и, к счастью для России, вернул опальному полководцу фельдмаршальский жезл.

Александр говорил по этому поводу: «Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что надо было действовать иначе, но ему следовало бы быть в своих мнениях настойчивее».