СМИ: пожилая ирландка пробежала вдоль всей береговой линии острова

Каждый день Нолан Хики преодолевала более 50 км. По ее словам, она намеренно выбрала для марафона самый ненастный период года — чтобы не облегчать себе задачу. В пути Нолан Хики попала в снежную бурю, также ее застал атлантический шторм Эмма. «Стихия порой бушевала, но только добавляла мне сил», — призналась Нолан Хики.

На ночлег она останавливалась чаще всего у случайных людей. Иногда ее ассистенты-волонтеры, число которых за время пути выросло с двух до девяти человек, снимали для нее номера в гостиницах. «Я и не подозревала, что мое предприятие привлечет внимание стольких людей, — призналась Нолан Хики. — Один раз меня даже пустили на ночлег в номер пятизвездочной гостиницы».

На финише ее встречала толпа болельщиков. Благотворительная инициатива позволила собрать €36 тыс.

По данным Мирового института природных ресурсов (World Resources Institute), береговая линия Ирландии составляет около 6300 км.