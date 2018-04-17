После выборов: Никитину меняют зама по внутренней политике перед избранием мэра Новгорода

Провальная явка

Политического опыта у Сорокина немного, до своего назначение на пост заместителя губернатора он работал административным директором в АСИ под началом своего сегодняшнего шефа. Сразу после выборов стала появляться информация, что будет назначен новый куратор внутренней политики. Эксперты отмечали, что Сорокин не понесет ответственности за выборный провал и сохранит пост, объяснив это дружбой с Андреем Никитиным, но полномочия у него отберут.

Возможно, в отставку будет отправлен заместитель руководителя администрации губернатора, которую возглавляет Сорокин, Захар Ляшук также отвечающий за внутреннюю политику. В пятницу он ушел в отпуск, источник в региональном правительстве говорит, что это плавное увольнение, но отметил, что Ляшуку могут предложить другую должность.

Восьмым заместителем губернатора может стать Максим Владимиров . Он известен в местных политических кругах, поскольку до переезда в Москву работал в мэрии, региональном правительстве и областном исполкоме «Единой России» . Последним местом работы Максима Владимирова был центральный исполком партии, где он отвечал за работу в субъектах Северо-Запада. На прошлой неделе, по данным источника «ФедералПресс», Владимиров встречался в Великом Новгороде с заместителем полпреда в СЗФО Любовью Совершаевой и сейчас входит в курс дел.

«Возможное назначение Владимирова — внешнее включение, но в некотором смысле это выгодно и самому губернатору. «Варяги» могут переключить негативные реакции на нового человека не из своей команды. Общество тоже может отрицательно отнестись к сотрудничеству своего с варягами и продолжать давление на власть. Зная профессиональную подготовку Владимирова, его технологический и политический опыт, думаю, акценты будут сделаны в первую очередь на исправлении искаженных информационных коммуникаций», — сказал «ФедералПресс» политолог Александр Жуковский

По его словам, вмешательство в кадровую политику АП — это и компенсация ошибок самого центра, увлекшегося борьбой с местными элитами в регионах, и нейтрализация негативных последствий от самих невнятных управленческих действий «варягов» и пришедших в регион вместе с ними интересов малопонятных групп.

«Но надо признать, что основной причиной большинства региональных проблем будет оставаться неэффективная инфраструктура управления. Кадровыми перестановками с прошлого года занимается команда нового губернатора, которая не владеет объективной информацией о состоянии дел и настроений в регионе. Результаты деятельности пока впечатляют только саму команду, но не сторонних профессиональных наблюдателей», — заключил Жуковский.

В ожидании мэра

Сейчас все внимание в региональной политике будет приковано к Великому Новгороду. В сентябре предстоит избрать новый состав городского парламента. Истекает и второй срок полномочий у мэра Юрия Бобрышева . Вероятно, что Владимиров будет отвечать и за исход выборов депутатов. Отметим, что действующий состав думы был тесно связан с экс-губернатором региона Сергеем Митиным. Более трех лет между Митиным и Бобрышевым был конфликт, который завершился с отставкой первого. За годы противостояний депутаты неоднократно блокировали работу мэрии и дважды неудачно инициировали импичмент Бобрышеву.

Интерес к выборам в гордуму связан еще и с тем, что именно 20 депутатов из 30 избранных войдут в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра. Прямые выборы градоначальника были отменены в 2014 году. Предполагалось, что в Великом Новгороде будет реализована двуглавая модель управления — сити-менеджер и председатель городского парламента, а избирать мэра будут из числа депутатов. Затем порядок избрания мэра и глав районов изменили, и теперь окончательное решение принимает комиссия из 40 человек.

«Андрей Никитин и Сергей Сорокин, на мой взгляд, не обладают знаниями и опытом работы в субъекте федерации. За этот год они не выстроили нормальные и доверительные отношения с главами районов, в отличие от предыдущих губернаторов области Михаила Прусака и Сергея Митина, которые умели работать с руководителями на местах. Назначение Владимирова грамотный шаг со стороны АП. Большой плюс в том, что у него есть опыт работы в новгородских коридорах власти, он также знает выборные технологии и законодательство», — сказал «ФедералПресс» политтехнолог Александр Власов

«Думаю, что это еще и удар по самолюбию Никитина, который под себя создавал команду, а Владимиров будет в своей работе ориентирован не на губернатора, а прежде всего на федеральное партийное руководство. В предстоящих выборах в думу Великого Новгорода новичок будет участвовать опосредованно, а ответственная, на мой взгляд, будет секретарь регионального отделения «Единой России» Елена Писарева , она уже возглавила областной оргкомитет по проведению праймериз, отстранив тем самым городское отделение и его лидера Владислава Букетова», — добавил он.

Бобрышева попросили

Власов считает, что мэр города Юрий Бобрышев хоть и намекал ранее на свой третий срок, но ему сейчас подыскивают замену. Возможно, действующая власть и партийное руководство выдвинет в градоначальники руководителя фракции партии «Единая России» в областной думе, управляющего по социальному и административно-хозяйственному обеспечению ПАО «Акрон» Сергея Бусурина.

«В мае Юрий Бобрышеву исполнится 67 лет, а у нас сегодня тренд на омоложение кадров во власти. Но нельзя исключать, что Юрий Бобрышев может занять кресло председателя Думы Великого Новгорода, если решит принять участие в выборах. Что касается Сергея Бусурина, то уже становится заметным его появление в СМИ, пресс-служба «Акрона» по своему направлению обеспечивает ему пиар-сопровождение», — пояснил Власов.

Напомним, что Сергей Бусурин дважды избирался в областной парламент. В этом году ему исполнится 41 год, он женат, воспитывает троих детей. Между тем, по последним данным, Юрий Бобрышев, возможно, откажется от участия в конкурсе на пост мэра Новгорода. Как и Владимиров, он на прошлой неделе встречался с представителем полпредства.