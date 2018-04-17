Новая эра грядет в Сирии и за ее пределами

На недавнем деловом форуме, прошедшем под эгидой « Уолл Стрит Джорнал » в Лондоне, Джон Сойерс (John Sawers), профессиональный дипломат и бывший глава британской спецслужбы МИ-6, сделал благоразумное предупреждение: сейчас впервые на памяти живущих появились предпосылки для конфликта сверхдержав.

Заявление это было сделано, когда неизбежность ракетного удара стран Запада по друзьям России Сирии стала ясна. Но и этот удар — лишь один из членов пугающего уравнения со многими неизвестными.

Общепризнанная сверхдержава США вступает в одновременное единоборство с оскорбленной и с некоторых пор ведущей себя самоуверенно Россией и все более напористым Китаем . На этом фоне разворачиваются не только разногласия в Сирии, но и торговые споры с Китаем.

Коктейль этот опаснее, чем принято считать. Годы американо-советского противостояния, пусть и жесткого, но развивающегося по незыблемым правилам, давно минули, равно как и годы неоспоримого превосходства США. Мы вступили в новую эру с принципиально иными рисками, где правила игры отнюдь не являются аксиомой для всех игроков.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен расширить китайское экономическое влияние по всей Азии и за ее пределы, а также укрепиться в Южно-Китайском море в военном смысле и зацементировать свою власть дома, где ее и так никто не ставит под сомнение. Учитывая все эти обстоятельства, можно сказать, что под его руководством Китай круто сменил курс, сообщил мистер Сойерс.

Наряду с этим президент России Владимир Путин , также обосновавшийся на своем посту навечно, очевидно полагает, что Россия превратилась в мишень для попыток Запада свести ее историческую роль на нет. Он считает, что администрации США одна за другой предпринимают целенаправленные усилия на то, чтобы ограничить его личную власть, сообщил бывший замминистра иностранных дел США и бывший посол в России Уильям Бёрнс (William Burns).

Поэтому мистер Путин не только поддерживает сирийского президента Башара Асада , но и защищает свое влияние на Украине , а также продолжает вмешиваться во внутреннюю политику западных стран, полагая, что Запад таким же образом вмешивается во внутрироссийские дела и дела ее ближайших соседей. И еще он, по всей видимости, только что отстоял свое право травить перебежчиков в Великобританию

В ответ на отравление США и их западные союзники предприняли решительные меры, приняв новый пакет жестких санкций против путинских дружков-олигархов и нанеся удар по российским союзникам в Сирии. «Будь вы российским лидером, — отметил мистер Сойерс, — вы бы, скорее всего, восприняли это как коллективное наступление на российские интересы».

Москва свою причастность к атаке отрицает.

Мистер Бёрнс отметил, что традиционная инфраструктура контроля вооружений, долгие годы служившая балансиром в отношениях между Вашингтоном и Москвой, рушится.

Это, конечно, вовсе не значит, что столкновение неминуемо или неизбежно. Несмотря ни на что, Вашингтон по-прежнему рассчитывает сотрудничать с Россией и Китаем в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи Ирана . Но сложившая ситуация требует ясного стратегического мышления со стороны Запада и ловкой дипломатии от Вашингтона.

Готовность же администрации Трампа достойно отреагировать на актуальные вызовы под вопросом: кандидатура нового госсекретаря ожидает одобрения Сената, дипломатические службы деморализованы и страдают от нехватки кадров, и, наконец, большой вопрос, чего ожидать от новоиспеченного советника по вопросам национальной безопасности. «Я опасаюсь, что нынешняя американская администрация не владеет всеми дипломатическими тонкостями», — сухо заметил Сойерс.

Трамп попытался было отделить свои личные отношения с Си и Путиным от растущих противоречий с их странами. Китайский и российский лидеры со своей стороны, похоже, намерены поступать также. Это дает надежду на некоторый резерв безопасности.

Риск в том, что наружу выпущены силы, которые силой личных отношений удержать уже не под силу.

При помощи промышленного плана «Сделано в Китае 2025» Пекин рассчитывает выйти на лидирующие позиции в высокотехнологичных сферах вроде робототехники, космонавтики и производства микрочипов. Администрация Трампа утверждает, что Китай таким образом намеревается дать своим компаниям фору перед заграничными конкурентами. Как здесь быть?

С одной стороны, США и Китаю предстоит выработать новую систему смягчения постоянно растущего торгового соперничества. Возможно, что торговые взыскания, которыми угрожал Трамп — больше дипломатической маневр, чем первые выстрелы к началу торговой войны. Старший экономический советник Белого дома Эверетт Эйссенстат (Everett Eissenstat) сообщил, что американская администрация хотела бы найти дипломатический выход для снятия торгового напряжения с Китаем.

Трения в торговле — лишь один из симптомов крепнущего соперничества между крупнейшими мировыми экономиками, и в дальнейшем оно может лишь усугубиться оттого, что Трамп и Си избрали противоположные подходы к мировой экономике.

Решение Трампа вернуться к рассмотрению Транстихоокеанского партнерства (ТТП), о котором он в течение долгого времени отзывался пренебрежительно, похоже, отражает его опасения, что своим подходом «Америка превыше всего» он лишь расчистил путь для роста китайского экономического могущества. В довершение всего, намеки на возобновление американской поддержки независимости Тайваня, доносящиеся из Конгресса и Белого дома, могут стать новым источником трений с Пекином.

Путин же, похоже, намерен продемонстрировать миру мощь России и свести старые счеты. Учитывая все эти обстоятельства, риск конфликта сверхдержав перестал быть величиной пренебрегаемой, отметил Сойерс со свойственной британцам сдержанностью.

Комментарии читателей:

Джозеф Ковелло (Joseph Covello) Русских в России всего 120 миллионов, а ее экономика деградирует, и поэтому в расчет ее можно не брать. Ее армия в скорости почувствует нехватку людей и вооружений. Будущая сверхдержава — это Китай!

Стивен Кит (Stephen Keith) После 1945 года мнение Великобритании по международным вопросам никого не волнует. Конечно, за исключением тех случаев, когда мы, наивные американцы, зачем-то сами его спрашиваем. Никогда не забуду, как Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher) читала нотации Бушу по поводу войны в Ираке после вторжения в Кувейт , уверяя, будто сама бы «ни за что не дала слабины». Будто армия США это ей кучка наемников, которых набрали разгребать осколки Британской империи. И да, я все еще помню, каково было служить в американской армии в 1980-х, когда умы руководящих чинов были заняты лишь одним — возможностью конфликта с СССР. «Впервые на памяти живущих» — ну-ну.