США ускорят поставки оружия своим союзникам

По его словам, сейчас рассматриваются способы ускорить «продажу американской военной техники Японии». «Мы активизируем наши усилия, не только по отношению к Японии, но и к другим союзникам, чтобы, когда они заказывают технику у нас, мы бы смогли позаботиться об этом и быстро передать ее им», — сказал американский лидер.