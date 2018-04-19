США ускорят поставки оружия своим союзникам 

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Власти США намерены ускорить процесс поставки вооружений и военной техники своим союзникам. Об этом в среду сообщил президент страны Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер— министром Японии Синдзо Абэ в поместье в «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида).
По его словам, сейчас рассматриваются способы ускорить «продажу американской военной техники Японии». «Мы активизируем наши усилия, не только по отношению к Японии, но и к другим союзникам, чтобы, когда они заказывают технику у нас, мы бы смогли позаботиться об этом и быстро передать ее им», — сказал американский лидер.
"В некоторых случаях на выполнение заказов уходили годы из-за бюрократии внутри министерства обороны, Госдепартамента. Мы это сокращаем, теперь это будет вопрос нескольких дней. Если они — наши союзники, мы поможем им получить эту очень нужную, прекрасную военную технику", — заверил он.