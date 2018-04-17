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УФАС Подмосковья внесло ООО «Проект‑Сити» в реестр недобросовестных поставщиков
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УФАС Подмосковья внесло ООО «Проект‑Сити» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Проект-Сити» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в ведомство поступило обращение от администрации городского округа Котельники о внесении сведений в отношении ООО «Проект-Сити» в реестр недобросовестных поставщиков вследствие уклонения от заключения контракта на поставка автономных дымовых пожарных извещателей для оснащения квартир многодетных семей.
«По результатам рассмотрения обращения УФАС вынесло решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ООО «Проект-Сити» признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
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