УФАС Подмосковья внесло ООО «Проект‑Сити» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Проект-Сити» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в ведомство поступило обращение от администрации городского округа Котельники о внесении сведений в отношении ООО «Проект-Сити» в реестр недобросовестных поставщиков вследствие уклонения от заключения контракта на поставка автономных дымовых пожарных извещателей для оснащения квартир многодетных семей.

«По результатам рассмотрения обращения УФАС вынесло решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ООО «Проект-Сити» признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.