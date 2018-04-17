На Западе Москвы спасли провалившихся под лёд рыбаков

Весеннее солнце в Москве и положительные дневные температуры в течение длительного периода в марте и апреле, серьёзно влияют на структуру льда, он становится слоистым, пористым. Порой, даже 20-сантиметровый лёд крошится в руках, не говоря уже о способности выдерживать вес взрослого человека. Поэтому толщина льда не всегда означает его прочность. Выходить на такой лёд смертельно опасно!

В этот период московские спасатели постоянно призывают жителей столицы соблюдать правила безопасности при выходе на лёд, но некоторые москвичи не только игнорируют их предупреждения, но воспринимают замечания как попытку ограничить их свободу, особенно это касается любителей зимней рыбалки.

Прошлая неделя стала «жаркой» для специалистов поисково-спасательной станции «Рублёво». Так, в городе Красногорске , 10 апреля в 8:30 под лёд провалился мужчина, вышедший порыбачить. Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы. На место тут же выехали московские спасатели. В 1700 метрах от станции и трёх метрах от берега спасатели Роман Крутин и Андрей Кузнецов обнаружили и подняли из ледяной полыньи 62-летнего рыбака. Пострадавшего доставили на ПСС «Рублёво» и оказали ему первую помощь. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Он находится дома со своей родней.

Спустя несколько часов, в 18:13, от оператора ЦУКС поступил сигнал о новом происшествии в Живописной бухте в районе 2-й Мякининской улицы. Дежурная смена в составе спасателя Романа Крутина и заместителя начальника станции Владимира Эшенауэра выдвинулась на помощь тонущему рыбаку. Пострадавшего обнаружили в километре от ПСС и 50 метрах от берега. Гражданина 1984 года рождения подняли на борт судна на воздушной подушке «Хивус» и доставили на поисково-спасательную станцию для оказания первой помощи.