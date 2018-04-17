На «Субботах московского школьника» подростки постараются вывести собственную формулу счастья

В субботу 21 апреля в Городском психолого-педагогическом центре в очередной раз пройдет встреча «Форсайт профессионального успеха» в рамках городского проекта «Субботы московского школьника».

Как показывают психологические исследования «счастья» — для каждого оно свое и складывается из множества параметров, а единого рецепта, как быть счастливым, не существует. В формате деловой игры участники встречи постараются вывести собственную формулу счастья и попробуют применить психологические методики, которые позволят им точнее определить свой путь к успеху.

Ждем учащихся 8–11 классов 21 апреля в 11:00 в территориальном отделении «Ясенево» по адресу: г. Москва, Новоясеневский пр-т., д.12, к.2 Участие бесплатно для всех желающих, предварительно зарегистрировавшихся на сайте: http://foresight.educom.ru/event/549