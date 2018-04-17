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Владелица парикмахерской заплатит полмиллиона за скользкие ступени
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Владелица парикмахерской заплатит полмиллиона за скользкие ступени 

Уральский меридиан 29 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Прокурор Нового Уренгоя добился в суде компенсации морального вреда для 14-летней девочки, которая получила перелом позвоночника из-за нечищеных ступенек.
Следствие установило, что девушка-подросток на выходе из парикмахерской поскользнулась на ступенях и получила закрытый перелом 3-его грудного позвонка. Оказалось, что владелица не придавал значения состоянию крыльца в зимнее время. На ступенях парикмахерской найдена намёрзшая наледь.
По результатам проверки прокурор подал иск в суд о взыскании с предпринимателя компенсацию морального вреда. Городской суд Нового Уренгоя согласился с обвинением. Судья обязал владелицу парикмахерской выплатить компенсацию 500 тыс. рублей в пользу пострадавшего ребёнка.
Бизнес-леди не согласилась с решением «фемиды» и попыталась оспорить решение суда. Однако жалобу не приняли из-за нарушения процедуры.
Источник фотографии: time56.ru
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