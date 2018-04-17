Владелица парикмахерской заплатит полмиллиона за скользкие ступени

Прокурор Нового Уренгоя добился в суде компенсации морального вреда для 14-летней девочки, которая получила перелом позвоночника из-за нечищеных ступенек.

Следствие установило, что девушка-подросток на выходе из парикмахерской поскользнулась на ступенях и получила закрытый перелом 3-его грудного позвонка. Оказалось, что владелица не придавал значения состоянию крыльца в зимнее время. На ступенях парикмахерской найдена намёрзшая наледь.

По результатам проверки прокурор подал иск в суд о взыскании с предпринимателя компенсацию морального вреда. Городской суд Нового Уренгоя согласился с обвинением. Судья обязал владелицу парикмахерской выплатить компенсацию 500 тыс. рублей в пользу пострадавшего ребёнка.

Бизнес-леди не согласилась с решением «фемиды» и попыталась оспорить решение суда. Однако жалобу не приняли из-за нарушения процедуры.

Источник фотографии: time56.ru