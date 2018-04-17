Дойти до каждого. «Бессмертный полк» прошествует до Дворца молодёжи

«Искандеры» и Т-34 В списке торжеств — первомайская демонстрация, парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года, вахта памяти на площади Коммунаров и на Широкореченском мемориале, концерт в Историческом сквере, фейерверк, шествие «Бессмертного полка», а также 13 спортивных акций.

По замыслу организаторов, во время демонстрации 1 мая в Екатеринбурге сразу после колонны знаменосцев в этом году в честь 100-летия организации должна пройти группа спортсменов с флагами Федерации профсоюзов Свердловской области

Концепция праздника Великой Победы — «Дойти до каждого ветерана». В столице Урала сегодня проживает 1,3 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 238 узников концлагерей и гетто и более 12,5 тысячи тружеников тыла.

Празднование Дня Победы 9 мая в Екатеринбурге по традиции откроет церемония «Память» на Широкореченском мемориале. Затем в 10:00 в центре Екатеринбурга пройдёт парад Победы. В нём примут участие около 70 единиц различной боевой техники (от ракетных комплексов «Искандер-М» до танка Т-34) и более 2 тысяч военнослужащих. Для ветеранов на площади 1905 года оборудуют трибуну на 1 000 мест.

На большом экране

Затем по проспекту Ленина прошествует колонна «Бессмертного полка». По словам областного координатора движения Валерия Басая, в 2017 году в одном только Екатеринбурге участниками акции стали порядка 100 тысяч человек. На этот раз полк пройдёт до Дворца молодёжи, где на специально установленной сцене перед ним выступят артисты.

В центре города также установят большой экран, на котором покажут трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве . А на улице Пушкина с утра до вечера будет работать выставка ретро автомобилей и военной техники. В Харитоновском парке с 12:00 запланирована семейная программа «Я — победитель!», а в Историческом сквере — концерт «Мы внуки твои, Победа!». Там же в 19:00 пройдёт гала-концерт. В 14 часов в ЦПКиО начнётся историческая реконструкция.

Планируется, что главной приглашённой звездой Дня Победы в Екатеринбурге станет певица Елена Ваенга . Её выступление намечено на концертной площадке у Театра драмы. Завершатся все события 9 мая в 22:30 салютом и фейерверком.

Стоит также отметить, что из городской казны на будущий праздник потратят около 21 млн рублей и примерно столько же средств выделят спонсоры и различные организации. Подробные афиши с полным и подробным расписанием всех акций будут вывешены в городе до конца апреля.