«Бессмертный полк» в этом году дойдет до Дворца молодежи

В этом году немного поменяется маршрут шествия «Бессмертного полка» в Екатеринбурге . Колонна с портретами фронтовиков проследует не до площади 1905 года, а до улицы Московской. Здесь на площадке Дворца молодежи состоится концерт.

— После шествия мы всех приглашаем на площадку Дворца молодежи. Там будет сцена, на которой будут выступать творческие коллективы. Людей будет ждать полевая кухня с солдатской кашей. Сможем спеть песни военных лет. Вся аппаратура будет настроена, — рассказал Е1.RU координатор «Бессмертного полка» Валерий Басай . — В шествии появится своя финальная точка. Сможем спеть песни, поговорить.

Всё остальное останется без изменений. Построение начнется с 9 утра. По словам Валерия Басая, в 2017 году участниками акции стали 100 тысяч человек. В этом году ожидается, что таких будет от 70 до 120 тысяч человек. Акция пройдёт в шестой раз.

Формирование колонны начнется на улице Толмачева.

С 9:00 до 10:00 вход с Толмачева — Первомайской.

С 10:00 до 11:00 вход с Толмачева — Дзержинского (ККТ «Космос»).

В 11:00 колонна начинает движение по проспекту Ленина — в завершение военного парада. Для участия в шествии «Бессмертного полка» регистрация не требуется.

Мы писали, что уже работает горячая линия «Бессмертного полка»: +7 (343) 213-05-31. По телефону можно задать все вопросы, касающиеся акции. Кроме того, фотосалоны уже начали принимать фотографии для изготовления транспарантов.