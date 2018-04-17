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«Бессмертный полк» в этом году дойдет до Дворца молодежи
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«Бессмертный полк» в этом году дойдет до Дворца молодежи 

e1.ru 26 минут назад
Фото: e1.ru
В этом году немного поменяется маршрут шествия «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Колонна с портретами фронтовиков проследует не до площади 1905 года, а до улицы Московской. Здесь на площадке Дворца молодежи состоится концерт.
— После шествия мы всех приглашаем на площадку Дворца молодежи. Там будет сцена, на которой будут выступать творческие коллективы. Людей будет ждать полевая кухня с солдатской кашей. Сможем спеть песни военных лет. Вся аппаратура будет настроена, — рассказал Е1.RU координатор «Бессмертного полка» Валерий Басай. — В шествии появится своя финальная точка. Сможем спеть песни, поговорить.
Всё остальное останется без изменений. Построение начнется с 9 утра. По словам Валерия Басая, в 2017 году участниками акции стали 100 тысяч человек. В этом году ожидается, что таких будет от 70 до 120 тысяч человек. Акция пройдёт в шестой раз.
Формирование колонны начнется на улице Толмачева.
С 9:00 до 10:00 вход с Толмачева — Первомайской.
С 10:00 до 11:00 вход с Толмачева — Дзержинского (ККТ «Космос»).
В 11:00 колонна начинает движение по проспекту Ленина — в завершение военного парада. Для участия в шествии «Бессмертного полка» регистрация не требуется.
Мы писали, что уже работает горячая линия «Бессмертного полка»: +7 (343) 213-05-31. По телефону можно задать все вопросы, касающиеся акции. Кроме того, фотосалоны уже начали принимать фотографии для изготовления транспарантов.
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