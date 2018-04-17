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Наиболее благоприятными днями для посещения центра госуслуг района Коньково названы четверг и воскресенье
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Наиболее благоприятными днями для посещения центра госуслуг района Коньково названы четверг и воскресенье 

Коньково 33 минуты назад
Фото: Коньково
Теперь коньковцы могут легко спланировать свой визит в центр госуслуг! Выбрать удобное время для посещения «Моих документов» им поможет график средней загрузки. Его обновили на основе данных за I квартал 2017 года по дням недели и часам. На графике особо выделены «часы пик» и периоды, когда центры наименее загружены.
В Конькове получать госуслуги быстро и без очередей удобнее всего с 08.00 до 11.00 и с 14.00 до 20.00. При этом, стоит отметить, что с 12.00 до 13.00 в центре наблюдается наибольшее количество посетителей. Относительно загружено с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00.
Согласно представленным данным, в районе Коньково относительно загружено в понедельник, вторник по среду, а также в пятницу и субботу. Четверг и воскресенье — наименее загруженные дни, а значит, наиболее удобные для посещения!
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