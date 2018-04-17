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Совет ЕЭК рассмотрит реализацию цифровой повестки в ЕАЭС
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Совет ЕЭК рассмотрит реализацию цифровой повестки в ЕАЭС 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Фундаментальный комплекс вопросов по дальнейшей интеграции и макроэкономики ЕАЭС, реализации цифровой повестки, таможенного регулирования обозначены повесткой дня заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, оно состоится 18 апреля в российской столице с участием вице-премьеров стран-участниц союза.
Членам Совета будут представлены доклады о ходе реализации цифровой повестки ЕАЭС, исполнении поручения в рамках дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы, о механизме признания банковских гарантий, выданных банками государств — членов ЕАЭС для целей государственных закупок.
К обсуждению запланирован и ряд документов, в частности, проект соглашения об аудиторской деятельности на территории союза и технического регулирования. Речь идет о проекте соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, проекте соглашения о принципах и подходах осуществления госконтроля за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС.
Отдельно вице-премьерами будут рассмотрены типовые схемы оценки соответствия, а также изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, в технический регламент «О безопасности пищевой продукции».
Кроме того, планируется обсудить и некоторые аспекты совершенствования уже существующих норм права, ряд проектов решений Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и другие инициативы по углублению евразийской интеграции.
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