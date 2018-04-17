Совет ЕЭК рассмотрит реализацию цифровой повестки в ЕАЭС

Членам Совета будут представлены доклады о ходе реализации цифровой повестки ЕАЭС, исполнении поручения в рамках дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы, о механизме признания банковских гарантий, выданных банками государств — членов ЕАЭС для целей государственных закупок.

К обсуждению запланирован и ряд документов, в частности, проект соглашения об аудиторской деятельности на территории союза и технического регулирования. Речь идет о проекте соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, проекте соглашения о принципах и подходах осуществления госконтроля за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС.

Отдельно вице-премьерами будут рассмотрены типовые схемы оценки соответствия, а также изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, в технический регламент «О безопасности пищевой продукции».

Кроме того, планируется обсудить и некоторые аспекты совершенствования уже существующих норм права, ряд проектов решений Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и другие инициативы по углублению евразийской интеграции.