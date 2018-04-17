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Сбитая поездом жительница Пензы отсудила у РЖД пожизненную компенсацию
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Сбитая поездом жительница Пензы отсудила у РЖД пожизненную компенсацию 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным Ленинского районного суда, инцидент произошел в июне 2010 года. Согласно материалам дела, поезд сообщением «Адлер — Воркута» сбил на третьем километре пикета № 3 перегона «Пенза-1 — Пенза-4» 51-летнюю местную жительницу.
Женщина обратилась с иском в районный суд, где просила взыскать с ОАО «Российские железные дороги» единовременную компенсацию неполученного ею заработка в связи с утратой профессиональной трудоспособности.
«Потерпевшая также просила взыскать сумму неполученного заработка в связи с утратой профессиональной трудоспособности в размере 24 685,71 руб., ежемесячно, пожизненно, с последующей индексацией в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.
Между тем отметим, что на момент происшествия, женщина не работала, однако имела ряд профессий, что подтверждено документально.
В конечном итоге Ленинский районный суд частично удовлетворил исковые заявления. В пользу потерпевшей с ОАО «РЖД» взыскано более 355 тысяч рублей в качестве компенсации. Еще 15 тысяч рублей общество обязано выплатить за расходы на судебную экспертизу. Также на ОАО «Российские железные дороги» возложена обязанность бессрочно производить потерпевшей ежемесячные выплаты в размере 9874 рубля в качестве возмещения вреда здоровью.
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