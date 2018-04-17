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Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении закона из-за вырубки Беловежской пущи
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Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении закона из-за вырубки Беловежской пущи 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Польша нарушила законы Евросоюза, когда начала крупномасштабную вырубку леса не территории Беловежской пущи. Об этом заявили представители Европейского суда юстиции.
Как передает ТАСС, в суде подчеркнули, что решение польских властей представляет угрозу для многих разновидностей птиц и насекомых. Вырубка леса также идет вразрез с программой Евросоюза по охране биоразнообразия на территории стран сообщества.
Напомним, что вырубки в Беловежской пуще, включенной в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, начались весной прошлого года, после того, как глава польского министерства охраны окружающей среды Ян Шишко принял решение, что санитарная обстановка требует вырубить до 2021 года 188 тысяч квадратных метров леса. В июле 2017 года, после неоднократных призывов к Польше остановить работы, Еврокомиссия направила иск против этой страны в Суд Европейского союза в Люксембурге.
В ноябре 2017 года суд ЕС постановил, что Варшава должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если Польша нарушит это постановление, суд обяжет ее выплачивать Еврокомиссии по меньшей мере 100 тысяч евро в день.
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