Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении закона из-за вырубки Беловежской пущи

Польша нарушила законы Евросоюза , когда начала крупномасштабную вырубку леса не территории Беловежской пущи. Об этом заявили представители Европейского суда юстиции.

Как передает ТАСС, в суде подчеркнули, что решение польских властей представляет угрозу для многих разновидностей птиц и насекомых. Вырубка леса также идет вразрез с программой Евросоюза по охране биоразнообразия на территории стран сообщества.

Напомним, что вырубки в Беловежской пуще, включенной в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО , начались весной прошлого года, после того, как глава польского министерства охраны окружающей среды Ян Шишко принял решение, что санитарная обстановка требует вырубить до 2021 года 188 тысяч квадратных метров леса. В июле 2017 года, после неоднократных призывов к Польше остановить работы, Еврокомиссия направила иск против этой страны в Суд Европейского союза в Люксембурге