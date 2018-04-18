Польша согласует с ЕК защитные мероприятия в Беловежской пуще

Во вторник суд Евросоюза постановил, что действия польских властей по вырубке деревьев Беловежской пуще нарушают законодательство ЕС. Суд не принял объяснений польской стороны о том, что вырубка ведется с целью борьбы с жуком-короедом.

Данное решение суда не подлежит обжалованию и завершает спор, который тянутся между Польшей и Европейской комиссией с 2016 года. Решение не связано с какими-либо штрафами, потому что Польша ранее вывела тяжелую технику из Беловежской пущи.

По словам министра, в ближайшее время будет создана рабочая группа экспертов «которая даст рекомендации, направления, способы и методы защиты Беловежской пущи».

"По результатам работы этой группы и диалога с Европейской комиссией будет принято решение, какая будет использоваться форма защиты Беловежской пущи", — сказал он.

Ковальчик добавил, что не сомневается в необходимости проведения защитных мероприятий в Беловежской пуще, но «идет спор между двумя методами — активным и пассивным». «Я думаю, что здесь где-то компромисс все-таки понадобится», — сказал министр.

В конце прошлого года суд ЕС пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 тысяч евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пущи, которую он потребовал остановить ранее.

Вице-председатель суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии суда ЕС, отметив, что вырубаются только «угрожающие общественной безопасности», а также «мертвые и ослабленные» деревья.

По данным СМИ, в документе указывается, что потери Польши из-за временного запрета вырубки могут достичь 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов).

Выступая в Европарламенте 6 ноября, первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс заявил, что «комиссия располагает многочисленными указаниями на то, что вырубка продолжилась и после постановления Суда ЕС от 27 июля».

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.