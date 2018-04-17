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Миллионные штрафы заставили Польшу прекратить вырубку Беловежской пущи
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Миллионные штрафы заставили Польшу прекратить вырубку Беловежской пущи 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Год назад в Беловежской пуще, которая является самым крупным остатком первобытного равнинного леса, некогда произраставшего на территории Европы, начались масштабные санитарные вырубки деревьев.
По данным польского издания Gazeta Wyborcza, в рамках борьбы местных чиновников с жуком-короедом, там было вырублено около 190 тысяч кубометров дерева. Ученые и защитники природы сочли, что люди с пилами, орудовавшие в заповеднике с мая 2017 года, нарушают естественный природный баланс этого уникального леса. А в Еврокомиссии пришли к выводу, что Варшава попирает европейское экологическое право, в частности директиву ЕС «Об охране естественных мест обитания и дикой фауны и флоры».
В августе прошлого года началась долгая судебная история: европейские чиновники обратились в суд с иском против Польши, причем, поскольку вырубки продолжались, а процесс мог затянуться, к судьям поступила просьба о применении временных мер до рассмотрения существа дела. Суд с этим согласился и в начале августа обязал польские власти приостановить все работы в Беловежской пуще. Однако, судя по данным, полученным со спутников, вырубки приостановлены не были.
В конце сентября Еврокомиссия снова обратилась в Европейский суд — на сей раз с требованием оштрафовать Польшу, которая не остановила вырубку. В ноябре судьи прибегли к крайним мерам: Варшаве пригрозили, что, если тяжелая техника не будет выведена из беловежских лесов, Польша будет ежедневно платить штраф — по сто тысяч евро. Польские власти все отрицали, но вырубки, действительно прекратили. И, наконец, сегодня суд Европейского союза вынес окончательный, не подлежащий обжалованию вердикт: вырубками Беловежской пущи Польша, действительно, нарушила законодательство ЕС. Теперь Варшава должна будет оплатить все судебные издержки, и забыть о массовых вырубках в пуще под страхом многомиллионных штрафов.
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