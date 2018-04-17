«Почта России» помогла первому космонавту Франции вернуть украденные в Париже документы

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Сотрудники "Почты России" помогли Жан-Лу Жак Мари Кретьену, первому побывавшему в космосе французу, вернуть утерянные в парижском аэропорту документы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба «Почты России».

"Работники сортировочного центра «Почты России» в одной из почтовых емкостей, приехавших в Россию из Франции , кроме писем нашли ворох личных документов и старый потрепанный конверт с наклейкой на французском языке", — говорится в сообщении. Оказалось, что среди бумаг был паспорт первого француза в космосе — Жан-Лу Жак Мари Кретьена, который работал на космической станции «Салют-7» в составе экипажа под руководством Владимира Джанибекова . Среди документов также оказалось его удостоверение Героя Советского Союза, удостоверение пилота и военный билет.

Связаться с Кретьеном через Французское космическое агентство помог Мемориальный музей космонавтики. Выяснилось, что чемодан, в котором космонавт перевозил документы, был украден у него в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Документы Кретьен хранил в почтовом конверте, выпущенном в 1982 году в честь сотрудничества СССР и Франции в космосе, подписанном на память членами экипажа корабля «Союз-Т6». Скорее всего, воры, поняв, чьи вещи они украли, решили вернуть документы и просто опустили конверт в почтовый ящик, а сотрудники французской почтовой службы, в свою очередь, заметили текст на русском языке и решили отправить письмо в Москву.

"Видимо, документы попали в Россию, потому что я русский в душе", — приводит пресс-служба «Почты России» комментарий Жан-Лу Кретьена, поблагодарившего работников российской почты.

Жан-Лу Жак Мари Кретьен — первый космонавт Франции, совершал полеты по советской программе «Интеркосмос». Участник экспедиций посещения орбитальных станций «Салют-7» (на корабле «Союз Т-6»; 1982) и «Мир» (на корабле «Союз ТМ-7»; 1988), полета на шаттле Atlantis в рамках программы STS-86 (1997). Герой Советского Союза (1982).