«Почта России» нашла потерянные документы первого французского космонавта

Когда мы увидели документы и поняли кому они принадлежат — просто не поверили своим глазам! Мы сразу сообщили о находке руководству и запросили информацию по владельцу. И совершенно невероятное чувство — осознавать, что ты принял участие в судьбе человека-легенды

— начальник смены сортировочного центра Внуково Наталья Филина.

Оказалось, что документы у космонавта украли в аэропорту Шарль-де-Голль , когда он возвращался из поездки в Китай

Вероятно, воры, осознав личность владельца документов, решили вернуть их хозяину. В Москву документы попали так: французские почтальоны получили конверт, на котором не был указан ни данных получателя, ни марок, однако там была надпись на русском языке. Поэтому французы отправили телеграмму в Россию.

Документы передали владельцу на концерте «Покорители космоса», посвященном Дню космонавтики.

Видимо, документы попали в Россию, потому что я русский в душе. Спасибо большое отзывчивым и профессиональным сотрудникам «Почты России». Некоторые из этих документов, действительно, уникальны, и мне было бы очень трудно их восстановить

— Жан-Лу Кретьен.