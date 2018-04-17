«Почта России» нашла потерянные документы первого французского космонавта 

Работники сортировочного центра «Почты России» обнаружили в одной из почтовых емкостей ворох личных документов и старый конверт с наклейкой на французском языке. Находка пришла из Франции в Россию и заинтриговала сотрудников, поэтому они передали ее руководству. Оказалось, что документы принадлежат Жан‐Лу Жак Мари Кретьену — первому французу, побывавшему в космосе на станции «Салют‐7» в составе экипажа под руководством Владимира Джанибекова. Об этом сообщили в «Почте России».
Когда мы увидели документы и поняли кому они принадлежат — просто не поверили своим глазам! Мы сразу сообщили о находке руководству и запросили информацию по владельцу. И совершенно невероятное чувство — осознавать, что ты принял участие в судьбе человека-легенды
— начальник смены сортировочного центра Внуково Наталья Филина.
Среди документов были удостоверение героя Советского Союза, подписанное Леонидом Брежневым, удостоверение пилота, военный билет. Специалисты Французского космического агентства помогли «Почте России» найти Жан-Лу Кретьена. Он был шокирован новостью, учитывая, что его личные документы нашли в Москве.
Оказалось, что документы у космонавта украли в аэропорту Шарль-де-Голль, когда он возвращался из поездки в Китай.
Вероятно, воры, осознав личность владельца документов, решили вернуть их хозяину. В Москву документы попали так: французские почтальоны получили конверт, на котором не был указан ни данных получателя, ни марок, однако там была надпись на русском языке. Поэтому французы отправили телеграмму в Россию.
Документы передали владельцу на концерте «Покорители космоса», посвященном Дню космонавтики.
Видимо, документы попали в Россию, потому что я русский в душе. Спасибо большое отзывчивым и профессиональным сотрудникам «Почты России». Некоторые из этих документов, действительно, уникальны, и мне было бы очень трудно их восстановить
— Жан-Лу Кретьен.
Не все сотрудники «Почты России» трепетно относятся к посылкам. В Рязани в середине марта сотрудники выбросили на помойку недоставленные письма и бандероли.