Энергетики МОЭСК призывают жителей неукоснительно соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов 

Наступила теплая погода, многие планируют выезды на природу. Внимательно подбирайте места для отдыха. Будьте осторожны в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ВЛ). Охранная зона ВЛ — это территория вдоль линии в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. У линий различных классов напряжения это расстояние от крайнего провода по земле и на несудоходных водоемах составляет от 2 до 25 метров, а на судоходных водоемах — до 100 метров. Статистика свидетельствует, что пренебрежение требованиями безопасности в охранных зонах, особенно с наступлением весенне-летнего сезона, приводит к несчастным случаям от поражения электрическим током и сбоям в электроснабжении. Наиболее часто случаи травматизма происходят с рыбаками, пренебрегающими или не знающими требований безопасности. Помните, удочка — проводник электрического тока! Во время рыбалки существует опасность поражения электрическим током при прикосновении леской или удочкой к проводам, при этом электротравму может получить не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом. Перед тем, как приступить к рыбалке или отдыху у воды, убедитесь в том, что рядом нет линий электропередачи или другого опасного электрооборудования. ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ ВАМ ЖИЗНЬ! Обращайте внимание на предупреждающие знаки: Осторожно! Электрическое напряжение! Не влезай! Убьёт! Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена! Опасно для жизни! Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП регламентированы Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). В Москве, кроме воздушных ЛЭП, есть и кабельные, проложенные под землей. Все действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками: строительство; ремонт или снос сооружений; производство горных, взрывных, мелиоративных работ; посадка, вырубка деревьев и кустарников и проч. Кроме того, на данных территориях запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра. Для получения разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП необходимо обратиться в один из филиалов МОЭСК, в зависимости от конкретного места проведения работ. Контактная информация размещена на сайте компании http://www.moesk.ru в разделе «О компании/Филиалы».