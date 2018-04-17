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Великобритания не выдаёт российских граждан по политическим причинам
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Великобритания не выдаёт российских граждан по политическим причинам 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Великобритания по политическим причинам не выдаёт российских граждан, совершивших преступления в России, заявил замгенпрокурора Саак Карапетян на заседании Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
Говоря о деятельности Генпрокуратуры за 2017 год, Саак Карапетян отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, международное сотрудничество российских прокуроров с зарубежными коллегами активно расширяется. Заключили 83 многосторонних и двусторонних межведомственных соглашений, которые дают возможность обсуждения конкретных вопросов, в том числе о выдаче граждан и запросов о правовой помощи. За последние годы выдача российских граждан увеличилась в три раза, отметил замгенпрокурора.
При этом некоторые страны отказываются выдавать российских граждан. Например, с Великобританией, по словам Карапетяна, «ситуация не важная, уровень сотрудничества почти односторонний». В Великобританию направлено 83 запроса о выдаче преступников, которые сбежали из России, и было отказано в 60 случаях.
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас спросил, видит ли Генпрокуратура политические причины в отказах Великобритании выдавать российских граждан? «Они не скрывают, что большинство отказов обусловлено политическими причинами», — сказал Саак Карапетян.
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