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Rusbase ищет AI-стартапы для встречи с инвесторами
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Rusbase ищет AI-стартапы для встречи с инвесторами 

RB.ru 35 минут назад
Фото: RB.ru
Speed Dating — это серия коротких встреч инвесторов и предпринимателей, в ходе которых предприниматель за 3 минуты презентует свой продукт. Через каждые 3 минуты предприниматели последовательно пересаживаются от одного инвестора к другому.
Условия участия для проектов:
Мы ищем стартапы по направлению Искусственный интеллект. Ваша технология может применяться в любой области, например, FinTech, EdTech, Auto, Retail и другие.
Обязательным требованием является наличие у проекта как минимум прототипа.
Заявки от проектов принимаются до 17 мая.
Максимальное количество проектов, которые будут приглашены на встречу с инвесторами — 20.
Участие бесплатное.
Лучшие команды будут приглашены на встречу, которая пройдёт 24 мая в пространстве Таблица.
Если вы частный инвестор или представитель фонда и вам интересны проекты по тематике AI, напишите нам письмо на почту ap@rb.ru с указанием темы письма «Хочу принять участие в SD | AI». Максимальное количество инвесторов, которые могут принять участие во встрече — 10.
Мы не обещаем, что по итогам этого Speed Dating произойдет сделка. Но можем честно сказать, что за 4 года проведения таких форматов истории успеха существуют. Даже если вы не найдете инвестора или классный проект, то за короткое время можно познакомиться с 10 инвесторами и 20 проектами.
Полные условия и статистику встреч, проведённых в 2017 году, можно найти по ссылке rb.ru/sd.
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