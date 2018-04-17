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Воробьев выслушал отчет главы Химок об итогах работы
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Воробьев выслушал отчет главы Химок об итогах работы 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018 перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Муниципалитет большой, можно сказать лицо Московской области. Знаю, что большой план по благоустройству парков скверов, внедряете раздельный сбор мусора. Доложите, чего удалось достичь, и в чем нужна наша помощь», — сказал Воробьев, открывая встречу.
Как рассказал Волошин, в Химках почти не осталось неосвещенных мест, в рамках благоустройства устанавливают камеры видеонаблюдения, в парках и городских зонах ставят современные лавочки, установили Wi-Fi, открывают площадки для выгулы животных.
«У нас 524 дворовых территорий, каждый год мы делаем 50-70. Школа на улице Микояна достроена, с вашей помощью. С 1 сентября мы примем школьников», — отметил Волошин.
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