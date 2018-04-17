Глава Химок провел встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным. Последний доложил губернатору об итогах проделанной работы органов местного самоуправления в 2017 году и планах на 2018 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Волошин рассказал, что рост налоговых поступлений за прошедший год в бюджет округа составил 6%, инвестиций — на 59%. В 2017 году было открыто на 23% больше новых предприятий, чем в 2016 году, создано три коворкинг-центра и два технопарка.
«В 2017 году мы построили шесть именных скверов, две набережные, парки. Более 700 подъездов отремонтировано, 79 дворовых территорий и 360 тыс. кв. метров дорожного полотна. Благоустройство округа — это наше лицо, и именно на этом мы делаем основной акцент», — сказал Волошин, слова которого приводятся в сообщении.
В ходе встречи губернатор отметил значимость работы по строительству социальных объектов в городском округе. В частности, речь шла о готовности к открытию школы-долгостроя в микрорайоне Сходня на улице Микояна, поясняется в релизе.
«С 1 сентября мы примем в ней школьников. Очень важный проект, большой запрос на школы у нас в регионе вообще и в Химках в частности, поэтому прошу вас все подобные проекты сопровождать», — отметил Воробьев.