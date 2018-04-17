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Под Волгоградом центр занятости не хотел ставить безработного на учет
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Под Волгоградом центр занятости не хотел ставить безработного на учет 

АиФ Волгоград 36 минут назад
Центр занятости в Михайловке в Волгоградской области не хотел ставит на учет больного безработного.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчина обратился в центр еще 27 июля 2017 года. Он предоставил его сотрудникам все необходимые документы. Для регистрации его попросили прийти в центр еще раз 4 августа. Однако мужчина в этот день на регистрацию явиться не смог, так как находился на амбулаторном лечении, о чем сообщил сотрудникам учреждения. Из-за этого в центре занятости ему отказали в постановке на учет. Тогда мужчина обратился в суд. Последний обязал центр занятости не только поставить его на учет, но и выплатить пособие по безработице.
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