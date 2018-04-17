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Житель Екатеринбурга объявил в розыск пропавшего в Воронежской области брата
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Житель Екатеринбурга объявил в розыск пропавшего в Воронежской области брата 

Вести Воронеж 29 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Алексей Новосёлов не выходит на связь с июля 2017 года. Житель Екатеринбурга Михаил Новосёлов попросил помощи в поисках своего 29-летнего родного брата, проживающего в Воронежской области. Алексей Новосёлов перестал выходить на связь с родными в июле 2017 года. Он не появляется в соцсетях, его номер недоступен, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» Михаил Новосёлов во вторник, 17 апреля. По словам брата, Алексей жил в Семилуках. Проживает ли он там сейчас, сказать сложно. — В органы я не обращался. Его искали и ищут знакомые. Около двух месяцев назад его вроде как видели в посёлке Латной. Мне об этом писал его знакомый. Но у меня с ним связи не было с июля. При этом не было ничего, чтобы поспособствовало прекращению общения, — рассказал Михаил. Алексей Новосёлов ростом 185 см, худощавого телосложения, у него тёмно-русые волосы и голубые глаза. Подробности исчезновения, а также в чём парень был одет, неизвестны. Михаил Новосёлов попросил всех, кто видел его брата или обладает информацией о его месте нахождения, сообщить по телефонам 8 912 051 54 35 или 8 930 405 99 32. Дарья Крымова
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