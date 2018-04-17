Ещё
Где грудь? Похудевшую Анфису Чехову не узнали коллеги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где грудь? Похудевшую Анфису Чехову не узнали коллеги 

WDay.ru 44 минуты назад
Фото: WDay.ru
А поклонники умоляют ведущую вернуться к прежним формам.
Анфиса Чехова всегда славилась своим пышным бюстом, который она всячески подчеркивала. Можно сказать, грудью ведущая и проложила себе дорогу на телевидение, начиная с передачи «Секс с Анфисой Чеховой».
К сожалению, к большой груди, если она натуральная, по умолчанию прилагаются лишние килограммы в других частях тела. Долгое время Анфиса утягивала талию корсетами. Однако, располнев до 90 килограммов, ведущая решила: пора заняться собой.
За два года Чехова похудела на 20 кило, полностью обновив свой гардероб. Накануне ведущая вышла в свет в черном супер-обтягивающем платье с глубоким декольте. Однако такого эффекта от своего появления она явно не ожидала.
«Что делать, когда твои коллеги перестали тебя узнавать?», — пожаловалась Анфиса в Instagram.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)
16 Апр 2018 в 1:03 PDT  Не узнали похудевшую Чехову и ее преданные фанаты. А все потому, что пропал фирменный знак Анфисы — ее пышная грудь.
«Куда делись все изюминки? Вы стали, как все, обычной женщиной, коих миллион». «Груди практически не осталось, а она так вас украшала!». «Эх, это уже не Анфиса! Очень красиво, но стандартно. А от груди ничего и не осталось вовсе!», — сокрушаются фанатки.
«Анфиса, пора остановиться, мы не собаки — на кости не бросаемся», — пишут в комментариях мужчины.
Но сама Чехова своей фигурой довольна. Ведущая признается, что когда-то стеснялась фотографироваться в купальниках, а теперь делает это с удовольствием.
«Я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой, — говорит Чехова. — Не для того, что бы похудеть! И тогда, и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: «Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!» Мой тип тела начал меняться вслед за изменениями моего типа личности».
Анфиса признается, что не ставила себе задачей похудеть, она лишь хотела быть счастливой.
«Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей жизнью! Сначала я полюбила свое тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не легкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде».
Анфиса Чехова: «Я благодарна мужчинам, которые меня предавали»
Скажите «нет» гравитации: как сохранить красивую грудь
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
В сети обсуждают «грязные танцы» Бузовой и Киркорова Нюша сделала «шейк» беременным животиком Британская актриса посмеялась над своим тройным подбородком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю74
В Совфеде оценили призыв к России от G7113
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»254
Крымский мост потроллил Украину55
Кто взорвет Сирию40
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение