Где грудь? Похудевшую Анфису Чехову не узнали коллеги

А поклонники умоляют ведущую вернуться к прежним формам.

Анфиса Чехова всегда славилась своим пышным бюстом, который она всячески подчеркивала. Можно сказать, грудью ведущая и проложила себе дорогу на телевидение, начиная с передачи «Секс с Анфисой Чеховой».

К сожалению, к большой груди, если она натуральная, по умолчанию прилагаются лишние килограммы в других частях тела. Долгое время Анфиса утягивала талию корсетами. Однако, располнев до 90 килограммов, ведущая решила: пора заняться собой.

За два года Чехова похудела на 20 кило, полностью обновив свой гардероб. Накануне ведущая вышла в свет в черном супер-обтягивающем платье с глубоким декольте. Однако такого эффекта от своего появления она явно не ожидала.

«Что делать, когда твои коллеги перестали тебя узнавать?», — пожаловалась Анфиса в Instagram.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

16 Апр 2018 в 1:03 PDT Не узнали похудевшую Чехову и ее преданные фанаты. А все потому, что пропал фирменный знак Анфисы — ее пышная грудь.

«Куда делись все изюминки? Вы стали, как все, обычной женщиной, коих миллион». «Груди практически не осталось, а она так вас украшала!». «Эх, это уже не Анфиса! Очень красиво, но стандартно. А от груди ничего и не осталось вовсе!», — сокрушаются фанатки.

«Анфиса, пора остановиться, мы не собаки — на кости не бросаемся», — пишут в комментариях мужчины.

Но сама Чехова своей фигурой довольна. Ведущая признается, что когда-то стеснялась фотографироваться в купальниках, а теперь делает это с удовольствием.

«Я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой, — говорит Чехова. — Не для того, что бы похудеть! И тогда, и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: «Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!» Мой тип тела начал меняться вслед за изменениями моего типа личности».

Анфиса признается, что не ставила себе задачей похудеть, она лишь хотела быть счастливой.

«Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей жизнью! Сначала я полюбила свое тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не легкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде».

Анфиса Чехова: «Я благодарна мужчинам, которые меня предавали»

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