Участники «Активного гражданина» поддержали проекты благоустройства четырех парков Москвы

Участники «Активного гражданина» поддержали проекты благоустройства парков в ЗелАО и трех районах — Бескудниковском, Дмитровском и Северном Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

«Жители ЗелАО и трех районов — Бескудниковского, Дмитровского и Северного Бутова — обсудили благоустройство парков, которые находятся на их территории», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Дмитровском районе на севере Москвы в 2018 г. планируется обновить популярный среди местных жителей парк «Вагоноремонт». Он расположен между ул. Ангарская, ул. Лобненская и ул. Софьи Ковалевской. Авторы нового проекта благоустройства предложили расширить функционал парка, сохранив его природную уникальность. Там планируется создать отдельные зоны для тихого отдыха: одну предлагается разместить среди сосен, другую — среди березовых посадок. Также планируется благоустроить детские площадки с игровым оборудованием, дополнить парк беседкой для отдыха, небольшим кафе, спортивной зоной с тренажерами, теннисными и шахматными столами, площадкой для игры в городки.

«Всего по вопросу благоустройства парка «Вагоноремонт» проголосовали 1 тыс. 416 жителей Дмитровского района. Большинство из них — более 87,2% — поддержали проект благоустройства парка. Лишь 8,62% посчитали, что нужно оставить все как есть, а 4,1% уверены, что проект реконструкции зоны отдыха должны оценивать специалисты», — указано в сообщении.

В свою очередь в 2018 г. также планируется реконструировать в Бескудниковском районе на севере Москвы парк им. Святослава Федорова . Он расположен между Дмитровским шоссе и ул. Селигерская. Авторы проекта благоустройства предлагают создать в зоне отдыха уникальный «Сад ароматов» с благоухающими целебными травами, обустроить аллею зонтов, уличную библиотеку, спортивные, детские и танцевальные площадки, а также площадки для выгула и дрессировки собак. На главной аллее планируется установить сухие фонтаны и сцены для выступлений. Кроме того, в парке оборудуют велодорожки, которые зимой будут использоваться как лыжные трассы.

«Проект оценили 1 тыс. 329 активных граждан Бескудниковского района. Из них 88,26% поддержали планы по реконструкции парка. 5,72% проголосовали за то, чтобы оставить все как есть, а 6,02% посчитали, что на этот вопрос должны отвечать специалисты», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что в ЗелАО в этом году предлагается привести в порядок «Парк Победы». Он находится в центре Зеленограда, между префектурой и Дворцом культуры. Разработчики проекта благоустройства предлагают отремонтировать каскадный фонтан, заменить систему освещения, асфальтовое покрытие, обустроить дорожки для бегунов и велосипедистов, восстановить газоны. Также планируется наполнить парк новыми функциями: на месте автомобильной парковки, которая расположена в центральной части парка, предлагается обустроить детские игровые площадки. Точкой притяжения парка планируется сделать Большой городской пруд. Там предлагается разместить понтон с площадками для танцев и лодочной станцией, а также оборудовать места для рыбалки.

«По вопросу благоустройства парка проголосовали 2 тыс. 148 жителей ЗелАО. Из них 87,94% понравился предложенный проект. 8,24% посчитали, что благоустройство проводить не нужно, 3,82% передали решение этой задачи специалистам», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в 2018 г. планируется привести в порядок парк в пойме реки Битца в Северном Бутово. Он находится между ул. Ратная и ул. Знаменские Садки. В ходе благоустройства парк предлагается разделить на функциональные зоны: спортивно-игровую, прогулочную для отдыха, а также для массовых мероприятий. В первой — будут спортивные площадки с трибунами, атлетические площадки с тренажерами и турниками, во второй — прогулочные дорожки с местами для отдыха. В зоне массовых мероприятий построят амфитеатр на естественном склоне. Дорожки вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов выложат плиткой, реконструируют пешеходные мостики через реку, а у воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть.

«Проект благоустройства парка оценили 1 тыс. 228 жителей района Северное Бутово. Из них 93,16% поддержали планы по обновлению зоны отдыха. 4,56% посчитали, что благоустройство проводить не нужно, а 2,28% решили, что этим вопросом должны заниматься специалисты», — заключили в пресс-службе.