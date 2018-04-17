Общегородской субботник в Красноярске состоится 21 апреля

Общегородской субботник в Красноярске запланирован на 21 апреля и пройдёт одновременно с общероссийским, сообщает управление городского хозяйства города.

Ранее субботник был назначен на 28 апреля, но в связи с тем, что этот день будет рабочим, его решено провести на неделю раньше

Поучаствовать в субботнике может каждый желающий. Получить необходимые инструменты можно обратившись в районные администрации или в свои управляющие компании

Официально двухмесячник начался в Красноярске 9 апреля. Этой городской традиции уже 19 лет.

Кроме уборки происходит ремонт и покраска дорожных ограждений, указателей, остановок общественного транспорта, приведение в порядок светофоров, дорожных знаков, установка скамеек в скверах и парках, ямочный ремонт дорожного покрытия. Управление зелёного строительства приведет в порядок 39 памятников в разных районах города, а 20 апреля традиционно помоют памятник Ленину.