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Общегородской субботник в Красноярске состоится 21 апреля
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Общегородской субботник в Красноярске состоится 21 апреля 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Общегородской субботник в Красноярске запланирован на 21 апреля и пройдёт одновременно с общероссийским, сообщает управление городского хозяйства города.
Ранее субботник был назначен на 28 апреля, но в связи с тем, что этот день будет рабочим, его решено провести на неделю раньше
Поучаствовать в субботнике может каждый желающий. Получить необходимые инструменты можно обратившись в районные администрации или в свои управляющие компании
Официально двухмесячник начался в Красноярске 9 апреля. Этой городской традиции уже 19 лет.
Кроме уборки происходит ремонт и покраска дорожных ограждений, указателей, остановок общественного транспорта, приведение в порядок светофоров, дорожных знаков, установка скамеек в скверах и парках, ямочный ремонт дорожного покрытия. Управление зелёного строительства приведет в порядок 39 памятников в разных районах города, а 20 апреля традиционно помоют памятник Ленину.
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