Я не боюсь слушать студентов: как преподаватель стал волонтером

Добровольчеству все возрасты покорны. Именно в волонтерской деятельности зачастую сочетаются мудрость взрослых и сила молодых. Корреспондент спецпроекта «Год волонтера» пообщался с преподавателем Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина о том, как стать волонтером и совмещать добровольческую деятельность с работой.

Елена Долгополова — преподаватель английского языка в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б. Н. Ельцина. Два года назад она решила попробовать себя в добровольческом деле, и теперь она рекрутер Волонтерского центра ЧМ-2018. По ее словам, сочетать эту деятельность и основную работу легко. В институте идут на уступки, если необходимо и есть возможность, то переносят пары.

Зачастую на мероприятиях Елена помогает вместе со своими студентами, которые порой становятся ее тим-лидерами. И это тоже интересный и важный опыт.

"Мне нравится, что студенты очень ответственно подходят к своим задачам. Я их всегда слушаю. Ведь в каких-то аспектах у них больше опыта, чем у меня. Мы очень хорошо кооперируемся", — подчеркнула она.

Однажды на выставке «Иннопром» она помогала на инфостойке, где тим-лидером была студентка из ее университета.

"Мы отлично ладили. Она говорила что делать, мы выполняли задачи. Если я видела благодаря своему опыту, что что-то можно сделать лучше, то говорила ей об этом. Она хорошо воспринимала мои советы", — отметила Елена Долгополова.

Билет на ЧМ-2018

Сегодня Елена — рекрутер волонтерского центра ЧМ-2018. Глядя на ее добровольческий опыт и не скажешь, что с волонтерской деятельностью она познакомилась всего несколько лет назад.

"Примерно два года назад я узнала о том, что в России пройдет Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM и что есть возможность принять активное участие в его проведении. Мне захотелось попробовать себя в этом", — рассказала она. Я не боюсь слушать студентов\: как преподаватель стал волонтером

Затем были поиск информации о том, как стать волонтером, подача заявки, собеседование, обучение. После этого она начала самостоятельно проводить собеседования с иностранными волонтерами.

"Это были люди со всего света. Иностранцы все были неординарные, непохожие на нас в плане поведения и общения. Один запомнился особо. Это был очень активный чилиец, он постоянно что-то рассказывал и показывал. Несмотря на то что мы общались по скайпу, было ощущение, что он сидит рядом со мной. Это был далеко уже не студент, однако он все равно хотел приехать в Россию и побывать на ЧМ-2018 в качестве волонтера", — поделилась воспоминаниями она.

Не футболом единым

В свободное от работы и добровольчества время она увлекается археологией и спелеологией. Каждое лето она с друзьями и командой археологов принимает участие в археологических экспедициях. А некоторые из их находок хранятся в Эрмитаже

Также благодаря добровольческой деятельности Елена начала изучать китайский язык и хинди. Как отмечает она, на мероприятиях приходится общаться с людьми из разных стран. Знать язык, а главное, особенности их культуры и привычки очень важно для того, чтобы избежать нелепых ситуаций.

До того, как стать волонтером, я мало что знала о добровольчестве. Когда попробовала, поняла, что это мое. Ведь волонтерство — это помощь людям, а я и так этим всегда занимаюсь", — отметила Елена.

По ее словам, волонтерство — это также новый опыт, знакомства и своя уникальная атмосфера.

"Для меня это еще и опыт межкультурного взаимодействия. Это основное, почему я занимаюсь волонтерством и советую другим. Также для некоторых это способ открыть в себе новые навыки и способности", — рассказала Елена Долгополова.

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Беседовал Константин Ермолаев