Рыбаки сфотографировались на фоне пойманной 3-метровой акулы

Группа туристов у побережья Флориды более часа пыталась вытащить на свою лодку 10-футовую (чуть более 3 метров) акулу мако, которая клюнула на их наживку, сообщает Fox News

«Это было полтора часа борьбы», — сказал один из рыбаков. Он отметил, что любит занимать ловлей мако, но не выпускает их обратно в океан, как это делают сейчас многие, прежде пометив пойманную акулу.

Рыбаки сфотографироваль на фоне пойманной акулы и поместили снимок в Facebook.

Кто-то из пользователей поздравил рыбаков. «Ммм, филе акулы», — отметил один из них. «Это хорошая еда», — добавил другой.

Однако многие задавались вопросом, зачем убивать это существо, которое из-за своих размеров попадает в категорию «редких».

Согласно правилам, установленным Национальном управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), рыбакам в течение одного выхода в море разрешено ловить одну акулу мако, размер которой превышает 54 дюйма (чуть менее полутора метров), то есть акула должна быть взрослой. При этом у рыбаков должно быть соответствующее разрешение.

Тем не менее NOAA настоятельно призывает рыбаковнесколько раз взвесить все «за» и «против», прежде чем отправляться на ловлю этих акул.

Максимальная зарегистрированная длина тела акул мако — 4,45 м. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Вместе с тем мясо акулы-мако употребляется в пищу, и она является объектом промышленного рыболовства