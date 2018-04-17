Новый павильон для защиты Беломорских петроглифов в Карелии построят в 2018 году

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Новый защитный павильон на объекте «Бесовы следки» в Карелии будет построен в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

СБ РФ отметили, что Госкомиссия контролирует ход строительства нового защитного павильона. Комиссия инициировала подготовку выполнения работ по реконструкции павильона, проведение археологических работ вокруг павильона для создания условий для ремонта и реконструкции павильона, создание обеспечивающей инфраструктуры и благоустройства территории комплекса Беломорских петроглифов. «Усилием Госкомиссии привлечены средства по Программе приграничного сотрудничества в целях реализации комплексного проекта вовлечения Беломорских петроглифов в сферу культурного туризма, — говорится в сообщении. — Работы в полном объеме должны быть завершены в 2018 года. В апреле 2018 года планируется выполнить работы по возведению железобетонных конструкций экспозиционного этажа павильона и завершить разработку полного комплекта проектно-сметной документации архитектурно-строительной части реконструируемого павильона».

Наскальные изображения «Бесовы Следки» как часть Беломорских петроглифов, были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур. Являясь объектом культурного наследия федерального значения, они поставлены под государственную охрану.

Петроглифы Карелии — это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы. Среди североевропейских наскальных изображений наскальные они занимают особое положение, отличаясь многоплановостью и сюжетностью изображений.

"В Республике Карелия наблюдается устойчивое увеличение туристского потока в муниципальных районах, в том числе за счет повышения интереса к петроглифам как со стороны российских, так и иностранных туристов", — отмечают в Совбезе.