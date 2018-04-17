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Новый павильон для защиты Беломорских петроглифов в Карелии построят в 2018 году
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Новый павильон для защиты Беломорских петроглифов в Карелии построят в 2018 году 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новый защитный павильон на объекте «Бесовы следки» в Карелии будет построен в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.
В СБ РФ отметили, что Госкомиссия контролирует ход строительства нового защитного павильона. Комиссия инициировала подготовку выполнения работ по реконструкции павильона, проведение археологических работ вокруг павильона для создания условий для ремонта и реконструкции павильона, создание обеспечивающей инфраструктуры и благоустройства территории комплекса Беломорских петроглифов. «Усилием Госкомиссии привлечены средства по Программе приграничного сотрудничества в целях реализации комплексного проекта вовлечения Беломорских петроглифов в сферу культурного туризма, — говорится в сообщении. — Работы в полном объеме должны быть завершены в 2018 года. В апреле 2018 года планируется выполнить работы по возведению железобетонных конструкций экспозиционного этажа павильона и завершить разработку полного комплекта проектно-сметной документации архитектурно-строительной части реконструируемого павильона».
Наскальные изображения «Бесовы Следки» как часть Беломорских петроглифов, были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур. Являясь объектом культурного наследия федерального значения, они поставлены под государственную охрану.
Петроглифы Карелии — это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы. Среди североевропейских наскальных изображений наскальные они занимают особое положение, отличаясь многоплановостью и сюжетностью изображений.
"В Республике Карелия наблюдается устойчивое увеличение туристского потока в муниципальных районах, в том числе за счет повышения интереса к петроглифам как со стороны российских, так и иностранных туристов", — отмечают в Совбезе.
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