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Более 8 тысяч жителей Новосибирской области смогли написать «Тотальный диктант»
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Более 8 тысяч жителей Новосибирской области смогли написать «Тотальный диктант» 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Всероссийская акция «Тотальный диктант» прошла на ста площадках Новосибирской области. Текст Гузель Яхиной написали под диктовку более тысячи жителей муниципальных районов региона и семь тысяч жителей сибирской столицы. Координатором «Тотального диктанта» в районах области вот уже второй год подряд выступает Новосибирская государственная областная научная библиотека.
Как отметил глава министерства культуры Новосибирской области Игорь Решетников, в этом году можно было написать на 35 площадках в районах Новосибирской области и на 65 — в Новосибирске. При этом наибольшее число участников, решивших проверить свою грамотность, было в Татарске — 126 человек.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в акции приняли участие жители Баганского‎, Барабинского‎, Болотного‎, Венгерововского, Доволенского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Куйбышевского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Чановского, Черепановского, Чистоозёрного и Чулымского районов.
Фото: pixabay.com.
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