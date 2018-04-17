Более 8 тысяч жителей Новосибирской области смогли написать «Тотальный диктант»

Всероссийская акция «Тотальный диктант» прошла на ста площадках Новосибирской области . Текст Гузель Яхиной написали под диктовку более тысячи жителей муниципальных районов региона и семь тысяч жителей сибирской столицы. Координатором «Тотального диктанта» в районах области вот уже второй год подряд выступает Новосибирская государственная областная научная библиотека.

Как отметил глава министерства культуры Новосибирской области Игорь Решетников , в этом году можно было написать на 35 площадках в районах Новосибирской области и на 65 — в Новосибирске . При этом наибольшее число участников, решивших проверить свою грамотность, было в Татарске — 126 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в акции приняли участие жители Баганского‎, Барабинского‎, Болотного‎, Венгерововского, Доволенского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Куйбышевского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Чановского, Черепановского, Чистоозёрного и Чулымского районов.

Фото: pixabay.com.