Развитию производства и приобретения рефрижераторного подвижного состава требует господдержки

Он пояснил, что компания готова до конца текущего года запустить серийное производство автономных рефрижераторных вагонов, однако есть еще ряд проблем. В частности, это отсутствие «якорного» заказчика. «У нас сейчас нет драйвера, который бы заинтересовался этой темой», — отметил он.

Но главной проблемой, по словам, С. Золотарева является отсутствие государственной поддержки производства и закупки данного вида подвижного состава. «К примеру, у нас активно поддерживается развитие тяжеловесного движения. А в отношении рефрижераторных вагонов ни одного постановления не направлено», — заключил спикер.