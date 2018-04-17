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Развитию производства и приобретения рефрижераторного подвижного состава требует господдержки
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Развитию производства и приобретения рефрижераторного подвижного состава требует господдержки 

РЖД-Партнер 47 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Он пояснил, что компания готова до конца текущего года запустить серийное производство автономных рефрижераторных вагонов, однако есть еще ряд проблем. В частности, это отсутствие «якорного» заказчика. «У нас сейчас нет драйвера, который бы заинтересовался этой темой», — отметил он.
Но главной проблемой, по словам, С. Золотарева является отсутствие государственной поддержки производства и закупки данного вида подвижного состава. «К примеру, у нас активно поддерживается развитие тяжеловесного движения. А в отношении рефрижераторных вагонов ни одного постановления не направлено», — заключил спикер.
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