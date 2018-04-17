Аттракционы в Автозаводском парке проверили на безопасность (ФОТО)

Техническое освидетельствование аттракционов провели специалисты в Автозаводском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Сотрудники аккредитованной организации проверили состояние механизированного оборудования, изучили документацию, проанализировали условия эксплуатации и провели визуальный осмотр аттракционов.

«Особое внимание уделяется проверке металлоконструкций методами неразрушающего контроля, а также статическим и динамическим испытаниям. При обнаружении дефектов замечания фиксируются в акте оценки технического состояния аттракционов, который будет выдан по результатам обследования владельцу», — отметил ведущий инженер Нижегородского центра технической диагностики, экспертизы и сертификации Александр Яблоков.

Всего в Автозаводском парке установлено 27 аттракционов. Все они должна каждый год проходить оценку соответствия в виде технического освидетельствования.

«Не стоит думать, что техническое обследование аттракционов ограничивается одноразовым приездом специалистов. Мы осуществляем ежедневный многоступенчатый контроль состояния оборудования — начиная от операторов и администраторов и заканчивая главным инженером и специалистами технической службы», — сказал директор Автозаводского парка Сергей Рябинин.

По его словам, ни один аттракцион, к которому появятся вопросы в ходе освидетельствования, не будет запущен в эксплуатацию.

«Безопасность посетителей парка для нас превыше всего», — подчеркнул Рябинин.

Напомним, в Автозаводском парке началась противоклещевая обработка.

Фото: Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода