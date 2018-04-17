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Десять кинотеатров планируют открыть в Подмосковье в 2018 году
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Десять кинотеатров планируют открыть в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
В муниципалитетах Подмосковья планируют открыть не менее 10 кинотеатров в 2018 году, объекты будут расположены как в Домах культуры, так и в коммерческих центрах, сообщила РИАМО во вторник министр культуры Московской области Оксана Косарева.
«Вообще мы планируем, что не менее 10 кинотеатров будут открыты как в коммерческих центрах, так и в Домах культуры», — сказала Косарева.
Она подчеркнула, что отдельной программы по ремонту кинотеатров нет, однако в каждом Доме культуры, который находится в ремонте, обязательное условие — предусмотреть оборудование для кинопоказа.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев поручил открыть кинотеатры во всех крупных городах Московской области, где их до сих пор нет. Режиссер Егор Кончаловский отмечал важность этого поручения губернатора. По словам Кончаловского, в Подмосковье насчитывается 20 городов, где не проходят кинопоказы.
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