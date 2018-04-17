Десять кинотеатров планируют открыть в Подмосковье в 2018 году

В муниципалитетах Подмосковья планируют открыть не менее 10 кинотеатров в 2018 году, объекты будут расположены как в Домах культуры, так и в коммерческих центрах, сообщила РИАМО во вторник министр культуры Московской области Оксана Косарева

«Вообще мы планируем, что не менее 10 кинотеатров будут открыты как в коммерческих центрах, так и в Домах культуры», — сказала Косарева.

Она подчеркнула, что отдельной программы по ремонту кинотеатров нет, однако в каждом Доме культуры, который находится в ремонте, обязательное условие — предусмотреть оборудование для кинопоказа.