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ТЦ «Вершина Плаза» возобновляет работу в Пятигорске
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ТЦ «Вершина Плаза» возобновляет работу в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 44 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Суд Пятигорска позволил ТЦ «Вершина Плаза» продолжать работу в ограниченном режиме с 17 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.
Торговый центр «Вершина Плаза» в Пятигорске закрыли 5 апреля по решению городского суда из-за нарушений пожарной безопасности. Большинство недочётов удалось устранить к 12 апреля, и прокурорская проверка подтвердила, что торгово-развлекательный центр частично соответствует требованиям безопасности.
Оставшиеся проблемы безопасности касаются кинотеатра и детского развлекательного комплекса, расположенных на четвёртом этаже ТЦ «Вершина Плаза». Владельцы помещения так и не смогли предусмотреть необходимые противопожарные меры. Суд Пятигорска постановил закрыть доступ к этим зонам для посетителей торгового центра.
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