ТЦ «Вершина Плаза» возобновляет работу в Пятигорске

Суд Пятигорска позволил ТЦ «Вершина Плаза» продолжать работу в ограниченном режиме с 17 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.

Торговый центр «Вершина Плаза» в Пятигорске закрыли 5 апреля по решению городского суда из-за нарушений пожарной безопасности. Большинство недочётов удалось устранить к 12 апреля, и прокурорская проверка подтвердила, что торгово-развлекательный центр частично соответствует требованиям безопасности.

Оставшиеся проблемы безопасности касаются кинотеатра и детского развлекательного комплекса, расположенных на четвёртом этаже ТЦ «Вершина Плаза». Владельцы помещения так и не смогли предусмотреть необходимые противопожарные меры. Суд Пятигорска постановил закрыть доступ к этим зонам для посетителей торгового центра.