Участники «Активного гражданина» выбрали темы занятий в экоцентре «Конный двор» в Терлецком лесопарке

Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

«Участники проекта «Активный гражданин» выбрали темы обучающих занятий в экологическом центре «Конный двор». Всего по этому вопросу высказались 177 тыс. 984 человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экоцентр «Конный двор» расположен в Терлецком лесопарке в Восточном административном округе Москвы . Программа мероприятий на весну и лето 2018 г. будет составлена с учетом мнения участников соответствующего голосования на портале «Активный гражданин».

«Большинство проголосовавших — 35,79% — выбрали тему «Жизнь животных». За то, чтобы включить в программу обучающие занятия об особо охраняемых природных территориях Москвы, высказались 23,62% активных граждан. На третьем месте по популярности — тема «Перелетные птицы», ее выбрали 13,98% москвичей. 9,29% проголосовали за тему «Наши первоцветы». Затруднились ответить на вопрос 10,11% участников голосования, а 7,2% неинтересны такие мероприятия», — указано в сообщении.