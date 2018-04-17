Ещё
Участники «Активного гражданина» выбрали темы занятий в экоцентре «Конный двор» в Терлецком лесопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники «Активного гражданина» выбрали темы занятий в экоцентре «Конный двор» в Терлецком лесопарке 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».
«Участники проекта «Активный гражданин» выбрали темы обучающих занятий в экологическом центре «Конный двор». Всего по этому вопросу высказались 177 тыс. 984 человека», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экоцентр «Конный двор» расположен в Терлецком лесопарке в Восточном административном округе Москвы. Программа мероприятий на весну и лето 2018 г. будет составлена с учетом мнения участников соответствующего голосования на портале «Активный гражданин».
«Большинство проголосовавших — 35,79% — выбрали тему «Жизнь животных». За то, чтобы включить в программу обучающие занятия об особо охраняемых природных территориях Москвы, высказались 23,62% активных граждан. На третьем месте по популярности — тема «Перелетные птицы», ее выбрали 13,98% москвичей. 9,29% проголосовали за тему «Наши первоцветы». Затруднились ответить на вопрос 10,11% участников голосования, а 7,2% неинтересны такие мероприятия», — указано в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Сервис аудио-описательного комментирования предоставят на матчах ЧМ-2018 Летнее расписание автобусов Захарково-Москва изменится из-за юбилея усадьбы «Архангельское» в 2019 г. Более 70 кг санкционного сыра выявил Россельхознадзор на Преображенском рынке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю72
В Совфеде оценили призыв к России от G7110
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»253
Кто взорвет Сирию45
Крымский мост потроллил Украину41
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение