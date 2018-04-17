Как в СССР боролись с мусульманами

Главной и единственной идеологией в СССР был коммунизм. Никаким другим учениям, в особенности религиозным, в стране победившей пролетарской революции места не было. Всем известно, как именно советское государство боролось с Православной церковью . А как обстояли дела с исламом?

Лишение собственности

Вначале, до самого 1929 года официальная политика государства в отношении ислама была наиболее благоприятной по сравнению с линией, проводившейся в отношении иных исповеданий и религиозных групп. В ноябре 1917 года было принято обращение Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». В нем говорилось: «Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма , киргизы и сарты Сибири и Туркестана , турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными».

Но после 1929 года ситуация сильно изменилась. Начали массово закрывать мечети. В 1930 году только в Татарстане из 12 000 мечетей было закрыто более 10 000, до 97% мулл и муэдзинов были лишены возможности осуществлять свои обязанности. В других регионах, где массово исповедовался ислам, ситуация была такой же. К 60-м годам в Туркмении , например, не осталось ни одной мечети.

Уничтожение религиозного образования

Еще более болезненным ударом было закрытие религиозных школ. В 1929 году ВЦИК СССР запретил преподавание мусульманского вероучения. В целом, ситуация очень напоминала ту, что была с Православной церковью: те же гонения и аресты, конфискации и закрытия мечетей и медресе. И так же как с Православием, положение несколько смягчилось в годы Великой Отечественной войны. Даже удалось открыть несколько религиозных школ. Тем не менее, общий образовательный уровень исламского духовенства был довольно низким. Например, к 1990 году из 857 имамов и муэдзинов России только 21 имел высшее образование. Многие представители духовенства не имели религиозного образования. В Советском Союзе функционировали только одно медресе в Бухаре и исламский институт в Ташкенте. Открывать дополнительные исламские образовательные учреждения советская власть не разрешала. Так, Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири, в ведении которого находились 211 мечетей, смогло открыть богословские курсы для священнослужителей только в 1989 году.

Большой удар по мусульманскому образованию нанесла борьба с арабским языком. Было уничтожено много экземпляров Корана на арабском, среди которых были уникальные произведения книжного искусства.

Удар по традициям и обычаям

Несмотря на декларации о неприкосновенности традиций, Советская власть целенаправленно боролась с ними. В 20-30 годы в Средней Азии развернулось движение «худжум» за эмансипацию женщин. Внешне это выражалось в снятии паранджи.

В более позднее время власть в регионах, где был распространен ислам — в республиках Средней Азии, на Кавказе, в Татарстане и т.п. периодически организовывало «облавы» для выявления тех, кто по-прежнему живет, придерживаясь норм религии. Организовывались медосмотры, чтобы увидеть, кто из родителей проводит обрезание сыновей. В связи с этим шла активная торговля медицинскими справками, подтверждающими, что мальчикам была проведена необходимая для здоровья операция.

В целях пропаганды атеизма использовались названия мусульманских праздников. Так, в Татарстане в то же самое время, когда проходит праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, комсомольцы организовывали «Красный Байрам» — лекции и различные мероприятия, направленные на пропаганду атеистического мировоззрения.