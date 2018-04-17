В Москве открылся международный форум русскоязычных вещателей 

Тенденции развития мировой медиаотрасли и значение русскоязычного сегмента обсуждают в Москве на международном форуме вещателей. Об этом сообщает «ТВ Центр».
В нём принимают участие более 200 экспертов и журналистов отечественных и зарубежных СМИ, ориентированных на русскоговорящую аудиторию в странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америк. Среди главных задач форума — укрепление сотрудничества и формирование объективного образа России, особенно в условиях возрастающей роли информации в мире и давления на медиарынке, которое только усиливается.