Астана готовится минимизировать влияние санкций против России на Казахстан

АСТАНА , 17 апр — РИА Новости . В Казахстане разработан план совместных действий правительства и Национального банка по минимизации негативных последствий для экономики страны, которые могут иметь санкции западных стран в отношении России , сообщил журналистам во вторник министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

По его словам, этот вопрос обсуждался в субботу, 14 апреля, на заседании Совета по экономической политике, прошедшем под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева

"Было разработано три сценария, которые предполагают увеличение курса доллара к рублю до 70-80-90 и, соответственно, курса тенге. Мы провели макроэкономический анализ, то есть, каким образом скажется на нашем росте ВВП, на инфляции, на уровне безработицы и на показателях бюджета…. У нас подготовлен проект плана совместных действий правительства и Нацбанка в случае, если один из этих сценариев начнет реализовываться", — сказал министр.

Он пояснил, что разработанный план действий предполагает целый ряд мер самого различного характера: регуляторного, фискального, финансового и так далее. «И в зависимости от того, … будет ли это более сложная ситуация, либо менее сложная ситуация, будет предприниматься тот или иной набор мер», — добавил Сулейменов.

При этом министр подчеркнул, что разработка пессимистических сценариев не означает, что министерство «верит в них» или «ожидает с большой долей вероятности». «Мы рассматриваем 70-80-90 рублей за доллар как триггер. Но, как вы видите, прекрасно наблюдаете сами, что рубль, в принципе, стоит на отметке 61-62 рубля (за доллар — ред.). Этому помогает высокая цена на нефть, которая установилась (на уровне) порядка 70-72 долларов за баррель. Поэтому, мы не ожидаем каких-то резких движений ни по валютному, ни по макроэкономическому каналу», — заключил он.