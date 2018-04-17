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Дополнительные дороги отремонтируют в области по федеральной программе
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Дополнительные дороги отремонтируют в области по федеральной программе 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
Дополнительные объекты включат в план реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог по итогам общественных обсуждений 16 апреля.
Такая возможность появилась в результате экономии 132,3 млн рублей в ходе состоявшихся аукционов. К маю список дополнительных объектов будет сформирован, и после будут объявлены торги.
«Объекты в список мы готовы включать по предложениям жителей. Предложения можно оставить в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Нижний Новгород» «Вконтакте» https://vk.com/bkdnnovgorod. Все поступающие предложения будут проанализированы, и те объекты, по которым будет больше всего обращений, также попадут в план реализации программы», — отметил министр Вадим Власов.
Ознакомиться с программой реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги» можно на сайте https://mintrans.government-nnov.ru/?id=124212.
Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется отремонтировать 127,156 км региональных и местных автодорог. Из них 37,91 км — в Нижнем Новгороде, 89,246 км — на территории области.
Ранее сообщалось, что капремонт нижегородского участка трассы Р-158 завершат до ЧМ-2018.
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